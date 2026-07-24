Galerija 2 2 2 2 Bluesun Holiday Village Alan nalazi se uz plažu u Starigradu Paklenici, svega dva kilometra od ulaza u Nacionalni park Paklenica. Ponuda uključuje dva ili tri noćenja za dvije odrasle osobe, dvoje djece dodvoje djece do 14 godina i jedno dijete do 3 godine, uz puni pansion. Gostima su na raspolaganju dva vanjska bazena i Sea & Sport paket, koji uključuje SUP ili kajak, jedrenje ili windsurfing, fitness treninge te korištenje teniskih i pickleball terena. Cijena ponude kreće od 670 eura, a detalje možete istražiti ovdje.

Ljetovanje kraj Trogira od 504 eura

Hotel Val 3* smješten je u Segetu Donjem, stotinjak metara od šljunčane plaže i oko tri kilometra od Trogira. Ponuda uključuje pet ili sedam noćenja s buffet doručkom za dvije odrasle osobe i do dvoje djece. U cijenu su uključeni Wi-Fi te korištenje vanjskog bazena s dječjim dijelom, ležaljkama i suncobranima, ovisno o raspoloživosti. Gosti mogu birati između Classic sobe u glavnoj zgradi i Comfort sobe na morskoj strani. Cijena kreće od 504 eura, a detalji ponude dostupni su ovdje.

Morenia - 6 (Foto: PR)

All inclusive odmor na Makarskoj rivijeri

Morenia All Inclusive Hotel 4* nalazi se u Podaci, oko 35 kilometara od Makarske. Ponuda uključuje pet ili sedam noćenja za dvije odrasle osobe i do četvero djece, ovisno o odabranom tipu sobe. All inclusive usluga obuhvaća doručak, ručak, večeru, međuobrok te pića uz obroke i na baru uz bazene. Gostima su na raspolaganju tri vanjska bazena, fitness, dječji klub, animacijski programi, FUN zona i plutajući aquapark ispred hotela. Cijena ponude kreće od 1.560 eura, uz mogućnost dodatnog popusta korištenjem koda MORENIA2026. Detalje ponude možete pronaći ovdje.

Tijekom odmora možete istražiti kanjone Paklenice i rijeku Zrmanju, prošetati povijesnim ulicama Trogira i Splita ili posjetiti Baćinska jezera, ušće Neretve i Makarsku. Bez obzira birate li nekoliko aktivnih dana, klasično obiteljsko ljetovanje ili all inclusive odmor, svaka od ovih ponuda donosi dovoljno sadržaja za bezbrižan boravak uz more.

Prije kupnje kupona potrebno je provjeriti raspoloživost željenog termina i detaljne uvjete smještaja djece. Za više informacija posjetite CrnoJaje.hr.

Zamijenite more bazenom: Izdvojili smo tri ponude za ljetni odmor u toplicama +5