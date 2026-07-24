Prije 13 godina napunili smo kufere znatiželjom i entuzijazmom te krenuli u istraživanje kako bismo pronašli uzbudljive destinacije diljem Hrvatske, u susjedstvu, ali i preko granice. Kao da je bilo jučer! Od tada smo zajedno s vama prošli tisuće kilometara, popeli se na bezbroj vidikovaca, otkrivali planinarske staze, skrivene uvale, mjesta na kojima se dobro jede i pije, upoznavali inspirativne ljude i uvjerili se da su najljepša iskustva ona koja se dijele.

Vaše preporuke, komentari, poruke, fotografije i iskustva pomažu nam da svakoga dana otkrivamo nova mjesta i stvaramo sadržaj koji inspirira na nova putovanja i izlete.

Bez okolišanja smo pisali i o zaštiti jedinog doma koji imamo, poslušali vaše priče i podijelili ih kako bi se bolje čule i donijele promjene – pa makar i male, jer se svaka od njih računa.

Rođendan, naravno, ne bi bio potpun bez poklona. Ovoga puta darujemo ruksake, idealne suputnike za sve buduće avanture. Ako želite osvojiti jedan, posjetite naš Instagram profil u nedjelju, 26. srpnja, uključite se u nagradni natječaj i proslavite 13. rođendan Punkufera zajedno s nama. Sretno!

Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi +6