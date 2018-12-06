Recepata za punjene paprike ima koliko i kuharica i kuhara koje ih spremaju i tu se uglavnom radi o receptima koji se vode „odokativnim“ sastojcima i metodama. Dodaj nešto više od pola kilograma mesa, malo riže, jedan luk, malo soli, malo papra, zalij rajčicom i gotovo! Ako vam je dosta ovakvih „malo ovog, malo onog“ naputaka, s ovim ćete receptom biti zadovoljni.

Činjenica je da nam ponekad ni prema točnim omjerima punjene paprike ne ispadaju onako kako smo zamislili i pitamo se u čemu je stvar? Sigurno radimo barem jednu od 5 grešaka zbog kojih nam punjene paprike ispadaju loše , nema druge.

Voliteli eksperimentirati u kuhinji, isprobati možete i češki recept za punjene paprike, koji ćete pronaći ovdje.

Sastojci za 8-10 punjenih paprika

Za nadjev:

850 g mljevenog mesa (miješano junetina/svinjetina ili čista junetina)

150 g riže

1 jaje

1 veća glavica luka

2 režnja češnjaka

2 žličice soli

papar prema ukusu

mala vezica svježeg peršina

1 žličica slatke mljevene paprike

Za umak:

3-4 velike žlice ulja (da pokrije dno lonca u kojem ćete kuhati papriku)

2 velike žlice brašna

1 mali luk prerezan napola

700 ml pasirane rajčice

1 žlica koncentrata rajčice

1,5 l vode

2 prstohvata krupne morske soli

2 grančice svježeg celera

i na kraju prstohvat-dva smeđeg šećera

Priprema punjenih paprika:



Operite i očistite paprike tako da im maknete peteljku i izvadite srce sa sjemenkama, pažljivo zarezujući uz samu peteljku kako vam rupa ne bi bila prevelika i kako vam nadjev pri ukuhavanju ne bi ispadao van. U slučaju da vam rupa na gornjem dijelu paprike ispadne malo veća, uvijek je možete zatvoriti ploškicom sirovog krumpira ili odrezanom peteljkom od paprike. Nasitno isjeckajte luk i češnjak te ga stavite pirjati na zagrijano ulje. Kad je luk postao lagano staklast, dodajte mu rižu i tostirajte je oko 2 minute. Ugasite i pustite da se luk i riža ohlade. Kad su se luk i riža ohladili, u većoj zdjeli pripremite nadjev, i to tako da izmiješate dobro sve sastojke. Prvo dobro izmiješajte meso, sol, papar, sjeckani peršin i jaje, potom dodajte rižu i luk. Sve dobro izmiješajte vilicom ili rukama (ne gnječite previše kako bi meso ostalo rastresito). Napravljenim nadjevom napunite paprike, ali ne sasvim do kraja kako bi meso i riža tijekom kuhanja imali mjesta za rast i kako vam paprike ne bi popucale. Ako vam slučajno ostane viška nadjeva, napravite nekoliko ćufti i skuhajte ih zajedno s paprikama. Napravite umak: na ulju popržite 2 velike žlice brašna s dvije polovice male glavice luka ili nekoliko kriški luka. Kad sve fino zamiriše, dodajte pasiranu rajčicu, promiješajte i zalijte hladnom vodom stalno miješajući. Dodajte i dva prstohvata krupne morske soli te pustite da umak zavrije na laganoj vatri. U umak dodajte napunjene paprike, dvije grančice svježeg celera, poklopite i pustite da se kuha na tihoj vatri najmanje 90 minuta (pa i duže do 2 sata). U sredini kuhanja dodajte malo koncentrata rajčice razmućenog s vrućom vodom da pojača okus, a na kraju kuhanja još prstohvat-dva smeđeg šećera. Poslužite uz pire-krumpir ili slani krumpir s maslacem i peršinom.

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