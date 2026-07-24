Galerija 5 5 5 5 Ljetni odmor ne mora nužno značiti gužve na plaži, vrući pijesak i višesatnu vožnju prema obali. Bazeni, termalna voda, wellness sadržaji i boravak u zelenilu mogu biti jednako dobar izbor za opuštanje. Među aktualnim ponudama na Crnom Jajetu izdvojili smo tri opcije za obiteljski odmor, nekoliko dana udvoje ili pravi wellness bijeg.

Obiteljski odmor u Termama Sveti Martin od 407 eura

Hotel Terme Sveti Martin 4* smješten je usred zelenila Međimurja i dobar je izbor za obitelji koje žele spoj kupanja, aktivnosti i odmora u prirodi. Ponuda uključuje dvije noći za dvije odrasle osobe, jedno dijete do 12 godina i drugo dijete do 5 godina, uz All Inclusive Plus uslugu. U cijenu su uključeni doručak, ručak i večera, neograničena pića uz obroke, kupanje u termomineralnim bazenima Temple of Life i ljetnom Aquaparku Martilandia, animacija, fitness, obiteljski izlet vlakićem te sladoled i poklon za djecu. Gosti se mogu uključiti i u jogu, meditaciju i vježbe disanja prema redovnom rasporedu. Cijena ponude iznosi 407 eura, a detalji su dostupni ovdje.

Pet noći u Stubičkim Toplicama od 520 eura

Hotel Matija Gubec nalazi se u srcu Hrvatskog zagorja, uz izvor termalne vode i okružen prirodom. Ponuda uključuje pet noćenja s polupansionom za dvije osobe, a djeca do pet godina borave gratis. Gostima su na raspolaganju hotelski bazeni, pet sauna, prostor za opuštanje i dvije masaže u trajanju od 25 minuta, odnosno jedna masaža po osobi. U cijenu su uključeni i Wi-Fi te parking, pa je ova ponuda zanimljiva svima koji žele nešto duži odmor bez odlaska na more. Cijena iznosi 520 eura, uz mogućnost dodatnog popusta prijavom na newsletter i korištenjem koda STUBAKI. Detalje ponude možete pronaći ovdje.

Wellness bijeg u Rogaškoj Slatini

Grand Hotel Sava 4* Superior nalazi se u poznatom slovenskom lječilištu Rogaška Slatina, okruženom parkovima i zelenilom. Ponuda uključuje dvije noći za dvije osobe, buffet doručak i večeru te smještaj u odabranom tipu Lux ili Superior sobe. U cijenu su uključeni ulaz u termalni bazen Lotus, dva jacuzzija, turska i finska sauna, tepidarij, fitness, vanjski bazen, ogrtači i ručnici te animacijski program. Hotel je dobar izbor za parove koji žele nekoliko dana provesti uz bazene, wellness i šetnje uređenim parkovima Rogaške Slatine. Cijena ponude kreće od 289 eura, a detalji su dostupni ovdje.