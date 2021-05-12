Prije nekoliko stotina godina hrvatski gradovi dobivali su prve hotele, tramvaje i javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Tim značajnim crticama iz prošlosti građani se ponose i danas. Provjerite koliko dobro poznajete hrvatsku povijest.

Prvi tramvaj



Kada je 10. rujna davne 1884. godine Osijekom počeo prometovati konjski tramvaj, bio je to velik događaj za Osječane. Vukli su ga konji, a bio je crvene boje poput tramvaja u Beču. Tramvajsko okretište i konjske staje bili su smješteni na mjestu sjeverne strane današnje Europske avenije. Kako piše Gradski prijevoz putnika Osijek , taj je hrvatski grad jedan od najmanjih gradova na svijetu čiji građani imaju privilegiju svakodnevno koristiti iznimno ekološki prihvatljiv oblik javnog prijevoza.

Nogometna lopta



Županja je 2015. godine dobila spomenik prvoj nogometnoj lopti u Hrvatskoj. Djelo akademskog kipara Krešimira Roda postavljeno je na Trgu kralja Tomislava. Spomenik ima oblik slova Ž – koje umjesto kvačice ima loptu.

"1979. godine prva nogometna lopta pronađena je u tipičnoj graničarskoj kući staroj oko dva stoljeća u Ulici Vladimira Nazora broj pet u Županji. Bila je izrađena od prirodne kože s režnjevima, od kojih je jedan nedostajao. Kada su engleski industrijalci krajem 19. stoljeća stigli u Županju, sa sobom su donijeli i svoje igre za razonodu, prvenstveno nogomet i tenis. Upoznavanjem, a potom i zapošljavanjem mještana, Englezi su mlade Županjce uključili u svoje igre i podučili ih pravilima.

Nogomet je stoga vrlo brzo postao popularan u Županji, a engleski su industrijalci stanovnicima Županje naposljetku i poklonili svoju malu, okruglu i zbijenu kožnu loptu koju su donijeli iz Engleske", piše portal HNS-a.

Sinjani tvrde da se prvi nogomet u Europi igrao baš u njihovu kraju, i to prije više od dvije tisuće godina. Dokaz za to im je nadgrobni spomenik koji je pronađen u Tiluriju: na njemu je prikaz rimskoga dječaka Gaja Laberija koji u ruci drži kuglu. Kugla je ukrašena šesterokutima te izgleda baš kao prava kožnata nogometna lopta. Danas je taj spomenik uzidan u pročelje kamene kuće u Sinju.

Osvijetljeni grad



Šibenik je bio jedan od prvih gradova na svijetu s javnom rasvjetom, i to na izmjeničnu struju. Na rijeci Krki bila je izgrađena i puštena u rad prva hidroelektrana u Europi, a druga na svijetu (28. kolovoza 1895.). Struja se dalekovodom dugim 11 km prenosila do Šibenika.

Casino nobile



Casino je naziv društva ili kluba koji se u Hrvatskoj pojavljuje sredinom 16. stoljeća kao mjesto okupljanja članova viših staleža koji su ondje čitali novine, časopise i knjige. Prvi je za javnost otvoren Casino nobile u Zadru (1753.), a slijedili su ga Šibenik, Rijeka i Split. Nešto kasnije, za vrijeme bana Ivana Mažuranića, casina se pretvaraju u hrvatska društva te spajaju s narodnim čitaonicama.

Kupanje na Korani



U gradu na četiri rijeke nalazi se prvo registrirano riječno kupalište u Hrvatskoj. Foginovo kupalište na obali Korane ponos je Karlovčana, koji se i dalje ondje brčkaju, skaču s cenera, vrha desetmetarske skakaonice te promatraju labudove. Sve je počelo nakon što je 1928. obitelj Dragutina Fogine otkupila zemljište i počela uređivati kupalište na koje se rado dolazilo iz Rijeke, Petrinje, Siska te Austro-Ugarske Monarhije.

Najstariji hrvatski kraljevski grad

Na mjestu današnjega Nina naselje je nastalo već u starom vijeku, prije 3000 godina. Kad su zavladali Rimljani, podignute su zidine, uređene ulice, uveden vodovod i sagrađen veličanstven hram – najveći na našoj strani Jadrana. Taj se rimski grad zvao Aenona. U srednjemu vijeku Nin je postao sjedište prve hrvatske biskupije i glavni grad hrvatske srednjovjekovne države. Ondje su boravili i krunili se hrvatski narodni vladari i održavali su se sabori.

Moderna pivovara

U Novoj Gradiški nastala je prva moderna pivovara sa strojevima na parni pogon, a vlasnici su bili obitelji Lobe. Između dvaju svjetskih ratova Pivovara Lobe bila je važna gospodarska tvrtka. Zahvaljujući industrijskoj proizvodnji, kvaliteti i dobroj organizaciji prodaje Lobino pivo proširilo se i izvan Hrvatske. Pivovare više nema, a danas je na njezinu mjestu škola.

Prvi luksuzni hoteli

Kako piše visitopatija.com , hotel Kvarner najstariji je hotel na Jadranu. Prvi hotel na jadranskoj obali izgrađen je 1884. godine, a u potpunosti renoviran 2014. godine. Hotel Kvarner smatra se pionirom turističke tradicije svojeg kraja, tijekom povijesti ugostio je mnoge slavne ličnosti poput austrijskog cara Franje Josipa I i plesačice Isadore Duncan. Osim što je Opatija jedno od najstarijih turističkih središta na Sredozemlju, bila je i prvo klimatsko lječilište na hrvatskom dijelu Jadranskoga mora.

Zagrebački hotel Esplanade prvi je luksuzni hotel u Hrvatskoj koji je u sobama imao tekuću hladnu i toplu vodu, kao i telefon u svakoj sobi. Izgrađen je 1925. godine kako bi pružio smještaj putnicima Orient Expressa. U Esplanadi je otvoren i prvi francuski bistro - bilo je to prvo mjesto koje je posluživalo čokoladicu uz svaku šalicu kave.

Slavonski banovac

U Pakracu je u 13. stoljeću bila prva hrvatska kovnica novca. U njoj su banovi kovali svoj novac - slavonski banovac. Na licu kovanice bila je kuna u trku, a na naličju dvostruki križ i dvije okrunjene glave.