Galerija 6 6 6 6 Na mjestu nekadašnje škole u kojoj su se obrazovale generacije djece iz okolice Splita s kraja 19. na 20. stoljeće, danas se nalazi Vila Royal Excelsior. Ova luksuzna vila od kamena smještena je u Podstrani, svega 15-ak minuta udaljena je od centra Splitsko-dalmatinske županije.



Okružena je zelenilom, nalazi se na privatnom i ograđenom imanju od 1350 četvornih metara te pruža maksimalnu privatnost.

Blagovaonica idealna za veća društva (Foto: Uz dopuštenje Excelsior Villas)

Dio je ekskluzivne kolekcije Excelsior Villas, obuhvaća pet spavaćih soba i sedam raskošnih kupaonica, a koje kombiniraju povijesni karakter s modernim elementima. Može odjednom primiti 14 gostiju te je dobar izbor za veća društva i obitelji.

Ovdje vam je na raspolaganju i otvoreni dnevni boravak s velikim modularnim kaučem, dobro opremljena kuhinja s kuhinjskim otoko te blagovaonica s dugim stolom za grupne obroke.

Bazen s pogledom na Jadransko more (Foto: Uz dopuštenje Excelsior Villas)

U sklopu vile pronaći ćete divan beskonačni bazen koji je idealan izbor za osvježenje u ljetnim mjesecima, a uz koji se nalazi ograđeno dvorište s ležaljkama za sunčanje i opuštanje tijekom cijelog dana.

Uz bazen se nalazi natkrivana vanjska blagovaonica s vrtnim namještajem te roštiljem idealnim za pripremu obroka na otvorenom kao i druženje s obitelji i prijateljima. Tu je dječje igralište, vrt, te parkiralište, ali i privatni spa centar sa saunom i jacuzzijem.

Villa Royal Excelsior Split u Podstrani (Foto: Uz dopuštenje Excelsior Villas)

Povrh svega, ova kuća ima prekrasni i nesputani pogled na čarobno Jadransko more.

Kuća se iznajmljuje se preko službene stranice Excelsior Villas, a što sve nudi pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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