Ako imate prezrele banane koje ne želite baciti, probajte ovaj ukusan čokoladni desert. Isto tako, ako čeznete za slatkim, a ne želite jesti procesuiranu hranu - probajte ovaj ukusan čokoladni desert. Ovi browniesi pripremaju se od samo tri sastojka – banana, kakaa i maslaca od kikirikija ili badema – ne sadrže brašno ni rafinirani šećer, a zahvaljujući zrelim bananama ostaju sočni i puni okusa.

Idealni su kao brz desert ili zdrava slastica uz popodnevnu kavu, a mogu zamijeniti i doručaj, a najbolje od svega je što priprema traje svega nekoliko minuta.

Zdravi kolač od samo 3 sastojka - sastojci: 2 velike, vrlo zrele banane

2 žlice kakaa u prahu (oko 15 g)

2 žlice kremastog maslaca od kikirikija ili badema Zdravi kolač od samo 3 sastojka - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Manji četvrtasti kalup obložite papirom za pečenje. Banane narežite na komade pa ih stavite u blender ili sjeckalicu zajedno s kakaom i maslacem od kikirikija ili badema. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i jednoličnu smjesu. Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite 20 do 25 minuta, odnosno dok rubovi ne postanu čvrsti. Ostavite kolač da se potpuno ohladi prije rezanja kako bi zadržao lijep oblik.

Koju je bolje kupiti: malu ili veliku tikvicu? I što napraviti ako pogriješite u odabiru? +1