Ukusno jelo nalik na lazanje možete dobiti i bez tjestenine – zamijenite ju tanko narezanim tikvicama i dobit ćete laganiju ljetnu verziju koja oduševljava na prvi griz.
Lazanje s tikvicama najbrže ćete napraviti ako imate mandolinu za rezanje – narežite tikvice na tanke komade, napunite ih sirom i zarolajte, stavite na umak od rajčice i zapecite s dodatnim sirom u pećnici.
Ako imate vremena, umak možete pripremiti sami od rajčica i začina, no za najbrže rezultate iskoristite već gotov umak iz trgovine.
Rolice od tikvice punjene sirom - sastojci:
- 4-5 većih tikvica
- 450 g ricotte
- 300 g umaka od rajčice i bosiljka
- 100 g naribane mozzarelle
- 70 g naribanog sira parmezana
- 2 velika jaja
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- sol i papar po želji
Rolice od tikvice punjene sirom - priprema:
- Tikvice narežite na tanke trakice debljine oko tri milimetra. Posložite ih na čistu krpu ili lim za pečenje i lagano posolite. Pustite da odstoje 10 minuta i da puste višak tekućine. Potom ih dobro posušite papirnatim ručnikom.
- Pripremite nadjev za rolice: izmućkajte jaja, dodajte sir ricottu, polovicu parmezana i češnjak u prahu. Posolite i popaprite prema ukusu.
- Na dno posude za pečenje stavite umak od rajčice, a preko toga posložite rolice od tikvica. Posušenu krišku tikvica napunite jednom žlicom pripremljenog nadjeva od ricotte i zarolajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Rolice smjestite jednu do druge u posudu i dobro utisnite u umak.
- Preko rolica pospite ostatak sira parmezana i naribanu mozzarellu. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 20 minuta dok tikvice ne omekšaju, a sir se ne zapeče. Poslužite toplo. Dobar tek!
