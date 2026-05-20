Ukusno jelo nalik na lazanje možete dobiti i bez tjestenine – zamijenite ju tanko narezanim tikvicama i dobit ćete laganiju ljetnu verziju koja oduševljava na prvi griz.

Lazanje s tikvicama najbrže ćete napraviti ako imate mandolinu za rezanje – narežite tikvice na tanke komade, napunite ih sirom i zarolajte, stavite na umak od rajčice i zapecite s dodatnim sirom u pećnici.

Ako imate vremena, umak možete pripremiti sami od rajčica i začina, no za najbrže rezultate iskoristite već gotov umak iz trgovine.

Rolice od tikvice punjene sirom - sastojci: 4-5 većih tikvica

450 g ricotte

300 g umaka od rajčice i bosiljka

100 g naribane mozzarelle

70 g naribanog sira parmezana

2 velika jaja

1 čajna žličica češnjaka u prahu

sol i papar po želji Rolice od tikvice punjene sirom - priprema: Tikvice narežite na tanke trakice debljine oko tri milimetra. Posložite ih na čistu krpu ili lim za pečenje i lagano posolite. Pustite da odstoje 10 minuta i da puste višak tekućine. Potom ih dobro posušite papirnatim ručnikom. Pripremite nadjev za rolice: izmućkajte jaja, dodajte sir ricottu, polovicu parmezana i češnjak u prahu. Posolite i popaprite prema ukusu. Na dno posude za pečenje stavite umak od rajčice, a preko toga posložite rolice od tikvica. Posušenu krišku tikvica napunite jednom žlicom pripremljenog nadjeva od ricotte i zarolajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Rolice smjestite jednu do druge u posudu i dobro utisnite u umak. Preko rolica pospite ostatak sira parmezana i naribanu mozzarellu. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 20 minuta dok tikvice ne omekšaju, a sir se ne zapeče. Poslužite toplo. Dobar tek!

