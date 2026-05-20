Galerija 7 7 7 7 Nakon dvadesetgodišnjeg napora oko uklanjanja autoolupina iz prirode, uglavnom iz nacionalnih parkova i parkova prirode na otoku Mljetu, udruga Zelene stope iz Samobora organizira foto-likovnu izložbu pod motom: „Otok Mljet suncem obasjan, morem okružen, autoolupina oslobođen”. Radi se o nesvakidašnjem postupku u kojem su fotografije autoolupina fotografa Romea Ibriševića, snimljene diljem Hrvatske dvadesetak naših slikara pretvorili u jedinstvena umjetnička djela.

Među autorima čija će djela posjetitelji moći vidjeti ističu se poznata imena kao što su: Antun Mateš, Milan Trenc, Milan Komljenović, Izvor Oreb, Emilija Karlavaris, Dimitrije Popović, Stephan Lupino, Branko Kovačič, Zdenko Bašić, Marijana Ivanešić, Milena Ulić, Miljenko Bengez, Korana Gajski Filipović, Nenad Opačić, Ivica Šiško, Svjetlan Junaković, Željko Prstec i Vatroslav Kuliš.

Ovom izložbom proslavit će se 30 godina postojanja i djelovanja Planinarskog društva „Planika” iz Babinog Polja, 15 godina nastanka Mljetske planinarske obilaznice (MPO ), 21 godina neprekidnog djelovanja „Planinarskog društva Mljet Goveđari” te 22 godine rada udruge Zelene stope iz Samobora koja je za to vrijeme iz prirode uklonila više od 16 000 automobilskih olupina. Svečano otvaranje izložbe je u ponedjeljak 25.5.2026. u Domu kulture u Zabrežju (Babino Polje) a ostaje otvorena do 15.8.2026.