U Barnstapleu u Velikoj Britaniji obnovili su podzemni rezervoar za vodu koji je nekoć opskrbljivao vodom mještane u ovom gradiću u Devonu. Iz zraka izgleda poput bunkera s travnatim krovom, poput kuće Bilba Bagginsa iz Gospodara prstenova ili pak nastambe animiranih likova Teletubbyja.

U stvarnosti, riječ je o luksuznom domu s četiri spavaće sobe i tri kupaonice koji oduševljava na prvi pogled – ili barem čim prvi put kročite kroz njegova vrata.

Ispod travnate površine skriva se luksuzno uređena kuća (Foto: Profimedia)

Iako je rezervoar bio u dobrom stanju, preuređenje je bilo zahtjevno i dugotrajno. Pazilo se na svaki detalj, a objekt je zadržao izvorni viktorijanski karakter - njime dominiraju ogromni stropovi od opeke kombinirani s modernim detaljima i namještajem.

Pogled na kuću iz ptičje persperktive (Foto: Profimedia)

Kuća je smještena na zemljištu od 2000 četvornih metara. Ima i dvije kuhinje, veliku garažu, unutarnje dvorište i terasu okupanu suncem. Nosi ime Wotaview – jer pruža prekrasan panoramski pogled na okolni krajolik, grad i rijeku Taw.

Ova jedinstvena nekretnina ide na aukciju po cijeni od 450 tisuća britanskih funti. Za usporedbu to je otprilike cijena prosječne garsonjere u Londonu. Kako izgleda iznutra, provjerite u našoj fotogaleriji na početku teksta.

