Taco je tradicionalno meksičko jelo koje se sastoji od kukuruzne ili pšenične tortilje nadjevene mesom, grahom, povrćem i sirom. Servira se, pak, sa svježim listićima korijandera, salsom, nasjeckanim lukom i svježe iscijeđenim sokom limete.



Da biste napravili osnovnu verziju ovoga jela ne treba vam puno sastojaka niti vremena – složiti ih možete u 20-ak minuta sa samo četiri sastojka kao što je kobasica chorizo, sir i grah uz nezaobilaznu tortilju.



Preporučljivo je koristiti meksički chorizo i sir, kao i crni grah. Ako ih ne možete pronaći poslužiti se možete i nekom domaćom svježom kobasicom za prženje koja je začinjena s češnjakom i čilijem, te topljivim sirom poput gaude. Umjesto crnog graha, upotrijebiti možete i onaj smeđi.



Za pripremu tacoa obično se koristi tortilja promjera 20 centimetara ili još manje od toga – upotrijebite one koje možete pronaći u trgovini ili koje imate pri ruci.

Najlakši recept za taco - sastojci: 400 g meksičke chorizo kobasice

250 g kuhanog crnog graha

150 g naribanog meksičkog sira

tortilje za taco Najlakši recept za taco - priprema: Meso choriza izvadite iz crijeva kobasice i prepržite na tavi dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte ocijeđeni crni grah iz konzerve, dobro promiješajte i pirjajte sve zajedno oko 10 minuta dok se okusi ne sljube. U smjeso za taco dodajte naribani sir i pustite da rastopi, a potom ovom smjesom nadjenite tortilje koje ste prethodno zagrijali na tavi. Dobar tek!

