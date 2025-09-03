Taco je tradicionalno meksičko jelo koje se sastoji od kukuruzne ili pšenične tortilje nadjevene mesom, grahom, povrćem i sirom. Servira se, pak, sa svježim listićima korijandera, salsom, nasjeckanim lukom i svježe iscijeđenim sokom limete.

Da biste napravili osnovnu verziju ovoga jela ne treba vam puno sastojaka niti vremena – složiti ih možete u 20-ak minuta sa samo četiri sastojka kao što je kobasica chorizo, sir i grah uz nezaobilaznu tortilju.

Preporučljivo je koristiti meksički chorizo i sir, kao i crni grah. Ako ih ne možete pronaći poslužiti se možete i nekom domaćom svježom kobasicom za prženje koja je začinjena s češnjakom i čilijem, te topljivim sirom poput gaude. Umjesto crnog graha, upotrijebiti možete i onaj smeđi.

Za pripremu tacoa obično se koristi tortilja promjera 20 centimetara ili još manje od toga – upotrijebite one koje možete pronaći u trgovini ili koje imate pri ruci.

Najlakši recept za taco - sastojci:

  • 400 g meksičke chorizo kobasice
  • 250 g kuhanog crnog graha
  • 150 g naribanog meksičkog sira
  • tortilje za taco

Najlakši recept za taco - priprema:

  1. Meso choriza izvadite iz crijeva kobasice i prepržite na tavi dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte ocijeđeni crni grah iz konzerve, dobro promiješajte i pirjajte sve zajedno oko 10 minuta dok se okusi ne sljube.
  2. U smjeso za taco dodajte naribani sir i pustite da rastopi, a potom ovom smjesom nadjenite tortilje koje ste prethodno zagrijali na tavi. Dobar tek!

U trendu Villa Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb - 9 Ima i bazen 100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu Svinjski kotleti Tjedni jelovnik 7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina Kuća Nela kod Plitvičkih jezera, Airbnb - 3 Od 68 eura 10-ak minuta vožnje od Plitvičkih jezera: Kućica u cvijeću za prelijep odmor u prirodi

Zdraviji od običnog: Crni kukuruz koji je ovih dana hit na Strossmayerovom trgu u Zagrebu Crni kukuruz - 4 Chicha morada Crni kukuruz - 2 +11 Crni kukuruz - 1