Cortadillo je tradicionalna slastica Meksika. Riječ je o svojevrsnoj verziji španjolskog slatkog kruha – sastoji se od jednostavnog biskvita s okusom vanilije koji je prekriven ružičastom glazurom i šećernim mrvicama.



Zbog prepoznatljive glazure cortadillo često nazivaju i ružičasti kolač. Potječe iz sjeverne regije Nuevo Leon, a ime je dobio od španjolske riječi cortar ili rezati – obično se reže na male kvadratne ili trokutaste komade.



Cortadillo se obično servira s čašom mlijeka, uz vruću čokoladu ili kavu. Jede se kao doručak, međuobrok, ali i desert na kraju obroka. Vrlo lako se može pripremiti i kod kuće, ako slijedite naše savjete.

Meksički ružičasti kolač - sastojci: Za biskvit: 440 g glatkog brašna

360 ml mlijeka

300 g bijelog šećera

180 ml biljnog ulja

20 g praška za pecivo

6 jaja

2 vanilin šećera

2 žlice naribane narančine korice

prstohvat soli Za glazuru: 400 g šećera u prahu

100 ml mlijeka

2-3 kapi ružičaste prehrambene boje

šećerne mrvice po želji Meksički ružičasti kolač - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pravokutni kalup za biskvit premažite uljem i/ili obložite papirom za pečenje te stavite sa strane. Pripremite biskvit: prosijano brašno pomiješajte s praškom za pecivo i malo soli. U drugoj zdjeli izmiksajte jaja, šećer, vanilin šećer i koricu naranče. Dodajte ulje i nastavite miksati smjesu. Postupno dodajte brašno i mlijeko i miksajte dok ne dobijete jednoličnu glatku smjesu. Prebacite smjesu u pripremljeni kalup i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 40 minuta na srednjoj rešetki, odnosno dok nije pečena do kraja. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite biskvit do kraja. Napravite glazuru: u zdjeli pomiješajte šećer u prahu, mlijeko i ružičastu prehrambenu boju. Miješajte dok ne dobijete glatku glazuru bez grudica. Kada se kolač ohladi premažite glazuru preko vrha, a kolač ukrasite sa šećernim mrvicama. Stavite sve zajedno u hladnjak na oko 30 minuta da se kolač stisne, pa ga narežite i poslužite. Dobar tek!

