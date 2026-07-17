Želite li pilećim prsima podariti dodatnu dubinu slasti, premažite ih s majonezom i tako ispecite u pećnici. Ne samo da će majoneza održati sočnost piletine zbog visokog udjela masti, već joj i dati dobar okus.

Okus dodatno produbite s naribanim parmezanom, ali i nešto svježe nasjeckanog peršina. Za odličan ručak ili večeru trebat će vam samo četiri sastojka.

Štoviše za pripremu ovoga jela bit će vam potrebno minimalno sastojka, suđa i vremena općenito pa se ono nameće kao odlična ideja tijekom radnog tjedna.

Ovako pripremljenu piletinu u ljetnim danima je najbolje servirati sa nekom sezonskom salatom na bazi zelenog lisnato povrća, krastavaca, grilanih tikvica i sličnog povrća.

Sočna pileća prsa s majonezom i parmezanom - sastojci: 4 pileća prsa bez kostiju i kože

70 ml majoneze

40 g naribanog parmezana

1 čajna žličica peršina

sol i papar po želji Sočna pileća prsa s majonezom i parmezanom - priprema: Posolite i popaprite piletinu po želji. Položite prsa na lim za pečenje te ih premažite majonezom u potpunosti. Preko prsa pospite naribani parmezan i peršin. Ovako pripremljenu piletinu stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva oko 20 minuta, odnosno dok ne bude pečena do kraja. Vrijeme pečenja ovisit će o debljini mesa – znat ćete da je piletina pečena kad kuhinjski termometar zaboden u najdebljem dijelu mesa iznosi 74 Celzijeva stupnja. Piletinu poslužite sa salatom po želji i odmah poslužite. Dobar tek!

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