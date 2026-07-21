Galerija 0 0 0 0 Lagoa do Pau Pique je malo vulkansko jezero na otoku Sao Miguel u blizini naselja Santo António i Capelas. Intrigantna je to turistička atrakcija u Azorskom arhipelagu u Portugalu, a koja posebno privlači ljubitelje prirodnih ljepota i planinarenja.

Jezero se nalazi unutar vulkanskog kratera – ispunjena je kristalno čistom vodom, te ima gotovo savršeni kružni oblik. Dio je vulkanskog sustava Sete Cidades, a iz ptičje perspektive izgleda poput “oka”.

Iako do jezera vode neke pješačke staze, turisti ga najviše vole snimati s dronovima kako bi ovjekovječili njegovu nestvarnu ljepotu.

Jezero izgleda neprimjetno kada se promatra s ceste (Foto: Shutterstock)

Lagoa do Pau Pique je okružena bujnim zelenilom i drvećem te izgleda poput savršenog mjesta za osvježenje na vrući ljetni dan. Štoviše, izgleda gotovo nevidljivo s ceste zbog šume koje jezero okružuje.

Ipak, kupanje je ovdje strogo zabranjeno. Lagoa do Pau Pique je zaštićeno prirodno područje, a plivanje je zabranjeno kako bi se očuvao netaknuti okoliš i osjetljivi ekosustav. Ovo je jezero živi dokaz burne vulkanske prošlosti cijelog arhipelaga.

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