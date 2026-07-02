Hladna salata od tjestenine i povrća obično se radi s preljevom na bazi majoneze i vrhnja – ako ne jedete hranu životinjskog porijekla, vrlo lako možete napraviti zamjenu za taj preljev. Iskoristite vegansku zamjenu za majonezu koja ne sadrži jaja, a ima gotovo isti okus kao i ona klasična.

Ova salata jede se hladna, a najbolji okus ima kad odstoji nekoliko sati ili koji dan u hladnjaku. Odličan je izbor za ručak tijekom ljeta, a ponijeti je možete i na piknik ili na posao.

Recept je prilično fleksibilan – upotrijebiti možete bilo koju vrstu povrća i mahunarki za njezinu pripremu – od svježih krastavaca, rajčica i paprike do kuhanog slanutka, leće ili graha iz konzerve.

Salata od tjestenine, slanutka i povrća - sastojci: 400 g suhe tjestenine poput makarona

250 g kuhanog slanutka

200 g svježih rajčica

180 g veganske majoneze

150 g crnih maslina bez koštica

150 g stabljika celera

150 g naribane svježe mrkve

150 g svježe paprike

2 žlice jabučnog octa

2 žlice svježe iscijeđenog limunova soka

sol i papar po želji

biljno ulje po želji

svježi peršin po želji Salata od tjestenine, slanutka i povrća - pripremaa: Skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju da bude al dente. Ocijedite je i pustite da se ohladi. U nju dodajte nešto biljnog ulja kako ne bi postala ljepljiva. Nasjeckajte na manje kockice celer, rajčice, papriku i masline. Mrkvu naribajte. Slanutak iz konzerve isperite i ocijedite te dodajte povrću. Sve zajedno stavite u veliku zdjelu te začinite sa solju i paprom po želji. Napravite preljev za salatu: u manjoj zdjelici pomiješajte vegansku majonezu, jabučni ocat i limunov sok. Po želji možete dodati i nešto biljnog ulja. Kuhanu tjesteninu pomiješajte s nasjeckanim povrćem i preljevom. Dodatno posolite i poparite po želji. Sve stavite u hladnjak na nekoliko sati ili preko noći. Poslužite salatu hladnu s nasjeckanim peršinom po želji. Dobar tek!

Ova jela savršena su za toplinski val – ne morate ništa kuhati, lagana su i fina +2