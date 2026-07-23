Galerija 5 5 5 5 "Ponekad nam za savršen obiteljski izlet ne treba more ni duga vožnja. Dovoljno je pronaći mjesto gdje ćemo udahnuti svjež zrak, prošetati šumom, dobro pojesti i na nekoliko sati zaboraviti na svakodnevne obaveze. Upravo takav dan proveli smo na Petrovoj gori, gdje smo otkrili Lovački dom Muljava - mjesto kojem ćemo se sigurno ponovno vratiti“, ispričala nam je Andrea Kučiš, zaljubljenica u prirodu i putovanja koja u slobodno vrijeme otkriva uzbudljive destinacije sa svojom obitelji.

Šumska ljepotica

Petrova gora neće vas impresionirati svojom visinom, pa ni pogledom sa svoga vrha, ali napunit će vam pluća kisikom, tijelo energijom i mobitel divnim fotografijama. Ova šumovita ljepotica na granici Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije jedno je od najzelenijih područja kontinentalne Hrvatske, a njezine guste bukove i kestenove šume privlače izletnike u svako godišnje doba.

Središnji dio Petrove gore zaštićen je još 1969. godine zbog svoje iznimne krajobrazne vrijednosti. Brojni izvori pitke vode, duboki šumski jarci i raznoliki biljni i životinjski svijet čine je idealnim odredištem za sve koji vole boraviti u prirodi – bilo da dolaze na kratku šetnju ili cjelodnevni izlet, žele li aktivniji dan u prirodi ili ispunjen vikend s klincima.

Petrova gora nekada se zvala Gvozd, a preimenovana je u čast posljednjem hrvatskom vladaru koji je na njoj poginuo, Petru Svačiću. Puno kasnije, u Jugoslaviji, na njoj je izgrađen prvi veliki memorijalni park u Jugoslaviji, u čijem je središtu podignut čelični spomenik-muzej Vojina Bakića koji iako desetljećima propada i danas izgleda prilično impresivno. U nešto novije vrijeme ovdje je bio i prvi hrvatski park tamnoga neba, no tu mu je lijepu titulu oduzeo - odašiljač.

No vratimo se na ono što ova zelena gora i dalje nudi, i iskustvima koja će vam uljepšati i ispuniti vikend ovdje, na zelenoj, bujnoj granici Banije i Korduna. Petrova se gora može pohvaliti raznolikim stazama koje će zadovoljiti svaki ukus – od onih zahtjevnijih i dužih, preko onih idealnih za obitelji, mješovite sastave, pa i one s poteškoćama u kretanju, što je u nas još uvijek rijetko.

Izlet na Petrovu goru (Foto: Andrea Kučiš)

Poučna staza "Rimski put"

Ako želite laganu šetnju kroz šumu, odličan izbor je kružna poučna staza "Rimski put". Duga je 2,6 kilometara, počinje i završava kod Lovačkog doma Muljava, a prolazi kroz prekrasnu šumu bukve, hrasta kitnjaka i kestena. Uz put se nalaze edukativne ploče o ekologiji, šumskim ekosustavima i prirodi, kao i klupe i stolovi za odmor. Posebna zanimljivost je "šumska učionica", uređena za nastavu na otvorenom. Za obilazak staze potrebno je oko sat i petnaest minuta laganog hoda.

Inkluzivna poučna staza "Kraljev put"

Petrova gora ističe se i po tome što nudi sadržaje dostupne gotovo svima. Poučna staza "Kraljev put" prilagođena je osobama u invalidskim kolicima, slijepim i slabovidnim osobama, ali i obiteljima s malom djecom te starijim izletnicima. Staza je duga 320 metara, vodi uz potok prema vrhu gore, a uz informativne ploče nalaze se i tekstovi na Brailleovu pismu. Na kraju staze čeka vas slikoviti lučni most koji dodatno zaokružuje ovu kratku, ali vrlo dojmljivu šetnju.

Planinarska obilaznica

Ljubitelji duljih šetnji mogu krenuti na Planinarsku obilaznicu Petrova gora, koja počinje kod Lovačkog doma Muljava. Sastoji se od dvije označene kružne rute. Hodnja Crvenom stazom traje oko četiri sata i vodi kroz mirne šume do Centralne partizanske bolnice, preko Magarčevca i Malog Velebita natrag prema Muljavi. Veći dio puta prolazi šumskim stazama i makadamskim cestama.

Zelena staza nešto je duža i obilazi neke od najpoznatijih povijesnih lokaliteta Petrove gore. Ruta vodi Rimskim putem do Malog i Velikog Petrovca, prolazi pokraj ostataka pavlinskog samostana i Kraljeva groba te se preko Malog Velebita vraća na početnu točku. Za obilazak će vam trebati oko četiri i pol sata.

Na dva kotača

Petrova gora posljednjih je godina postala zanimljiva i ljubiteljima cikloturizma. U sklopu projekta Petrova gora Bike uređeno je šest biciklističkih ruta različitih duljina i težina – od lakših trekking staza do zahtjevnijih MTB dionica. Sve rute polaze od Lovačkog doma Muljava, gdje je moguće unajmiti bicikl, pa je ovo odlična opcija i za one koji dolaze - nespremni.

Osvježenje nakon izleta

Ako Petrovu goru posjećujete tijekom ljeta, izlet možete spojiti s kupanjem. U blizini se nalaze neke od najljepših hrvatskih rijeka – Korana, Mrežnica i Kupa. Najbliže je kupalište na Korani u naselju Mlakovac, udaljeno svega dvanaestak kilometara od Vojnića.

Pojesti i popiti

Gotovo svi izleti na Petrovu goru počinju i završavaju kod Lovačkog doma Muljava, pa ne čudi što je upravo ovo mjesto omiljeno okupljalište planinara, biciklista i izletnika. Smješten usred šume, dom nudi ugodnu terasu i domaću atmosferu, dječje igralište, a na jelovniku se nalaze tradicionalna kontinentalna jela koja najbolje prijaju nakon nekoliko sati provedenih na svježem zraku.

"Ono što mi se najviše svidjelo jest atmosfera. Umjesto automobila i gradske vreve čuju se pjev ptica, šum krošnji i zvukovi prirode. Prostrano dvorište okruženo zelenilom odmah nas je pozvalo da usporimo i jednostavno uživamo", kaže Andrea.

Posebno su popularni specijaliteti od divljači, jela s roštilja, domaće juhe i sezonski prilozi, zbog čega mnogi izlet upravo ovdje zaokružuju dobrim ručkom. Osim klasičnih jela od divljači poput gulaša, ovdje ćete na meniju pronaći i wild burger, odrezak od divlje svinje, srne ili jelena te pljeskavicu od divljači, a cijene glavnih jela uglavnom ne prelaze 15-ak eura. Kako izgleda izlet iz prve ruke - pogledajte u videu.

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