Galerija 2 2 2 2 Na 43° 37' 5'' N, 15° 34' 8'' E nalazi se isturena hrid, otočić u Jadranskome moru, Blitvenica. Možda ta hrid ne bi bila toliko posebna da se na njoj ne nalazi jedan od najljepših svjetionika naše obale. Taj svjetionik prve kategorije izgrađen je još 1872. godine.

Svjetionik Blitvenica sastoji se od visoke osmerokutne kamene kule te zgrade površine više od 200 kvadrata. Stalna posada upravlja svjetionikom, čiji je domet svjetla 24 milje. Zapadno je od otoka Žirja prema otvorenome moru, a u blizini je ulaz u Nacionalni park Kornati. Blitvenica je udaljena oko 18 nautičkih milja od kopna, a najbolje se uputiti iz Šibenika, Vodica, Tribunja, Primoštena ili Brodarice, od kojih treba oko 3 sata vožnje malim brodicama.

Blitvenica - 1 (Foto: Copyright (c) 2022 viooltje/Shutterstock. No use without permission./Shutterstock)

No svjetionik ćete moći vidjeti samo s barke jer je prilaz hridi ograničen. Ipak, kako je riječ o pučini, koja nikad nije mirna, ako se nađete u nevolji, iznimke postoje, a svjetioničar će vam uskočiti u pomoć.

To je mjesto najpopularnije među ribičima koji često dolaze zbog bogatog podmorja. Ima i plave i bijele ribe, tune, palamide, gofovi, kanjci, a oni s iskustvom reći će da je dovoljno samo baciti udicu i to je već siguran ulov, a nije neobično ni "sresti" modrulje, ugroženu vrsta morskih pasa.



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