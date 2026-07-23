Galerija 6 6 6 6 Švicarska je prepuna spektakularnih planinskih željeznica i žičara, no jedna se među njima posebno ističe. Na planinu Stanserhorn u srcu zemlje satova i sira vozi prva i jedina dvokatna žičara na svijetu - s potpuno otvorenim gornjim katom. Krajolik doživljavate s vjetrom u kosi, uz mirisan alpski zrak, bez krova i – bez ijedne sajle koja bi vam kvarila pogled.

Naime, nosive sajle CabriO žičare postavljene su sa strane pa putnici na otvorenoj platformi imaju nesmetan pogled od 360 stupnjeva na alpske vrhove, zelene pašnjake i jezera središnje Švicarske. Vožnja do 1989 metara visokog vrha traje svega šest do sedam minuta, ali mnogi na Stanserhorn dolaze upravo zbog nje.

I ima još. Do vrha se ne dolazi samo jednom žičarom. Izlet zapravo počinje u gradiću Stansu, gdje putnici prvo sjedaju u obnovljenu uspinjaču koja prometuje još od 1893. godine. Drveni vagoni polako prolaze kroz šumu i livade do međupostaje Kälti, baš kao prije više od 130 godina.

Ondje slijedi presjedanje na CabriO, futurističku dvokatnu gondolu otvorenu 2012. godine. Donja etaža potpuno je zatvorena i ostakljena, dok se na gornju dolazi unutarnjim stepenicama. Gore nema sjedala – svi stoje uz ogradu i uživaju u “letu” s pogledom na Alpe i jezera.

Za vedrih dana pogled se proteže na čak deset švicarskih jezera i više od stotinu kilometara alpskog lanca. U daljini se mogu vidjeti poznati vrhovi Eigera, Möncha i Jungfraua, a u iznimno dobrim vremenskim uvjetima pogled doseže čak do njemačke Schwarzwaldske šume i francuskih Vogeza.

Na vrhu, Stanserhornu, vrijedi ostati barem nekoliko sati. Oko vrha vodi lagana kružna staza, prikladna i za obitelji s djecom. Uz put se često mogu susresti rendžeri koji posjetiteljima objašnjavaju koje planinske vrhove gledaju, pokazuju rijetko alpsko bilje ili upozoravaju na divlje životinje.

Posebna atrakcija su alpski svizci koji u toplijim mjesecima proviruju iz svojih jazbina, sunčaju se na toplom kamenju ili glasnim zvižducima upozoravaju jedni druge na opasnost.

Kad ogladnite, možete sjesti u restoran Rondorama, čija se blagovaonica polako okreće oko svoje osi pa se panorama neprestano mijenja. Na jelovniku su tradicionalna švicarska jela, među kojima se posebno ističe Älplermagronen – zapečena tjestenina sa sirom koja se poslužuje uz umak od jabuka.

Kako doći?

Stanserhorn je udaljen svega dvadesetak minuta vožnje vlakom od Luzerna. Iz željezničke postaje u Stansu do donje stanice uspinjače potrebno je oko pet minuta lagane šetnje. Automobilom će vam od Luzerna također trebati oko 20 minuta autocestom A2, a uz donju postaju nalazi se parkiralište.

Sigurno najslikovitija je opcija dolazak brodom preko Luzernskog jezera. Iz Luzerna se može ukrcati na brod do mjesta Stansstad, a odande kratkom vožnjom autobusom ili vlakom stići do Stansa. Put traje nešto dulje, ali ako ga ne doživljavate kao put – on je prilika za jedan od najljepših jednodnevnih izleta u središnjoj Švicarskoj.

Koliko stoji vožnja žičarom?

Povratna karta za cijelo putovanje – povijesnom uspinjačom i CabriO žičarom – za odrasle stoji 82 švicarska franka, odnosno oko 88 eura. Karta u jednom smjeru iznosi oko 44 eura. Djeca od šest do 16 godina plaćaju oko 22 eura, dok se mlađi od šest godina voze besplatno. Manji koji se mogu držati u krilu putuju besplatno, a oni veći plaćaju - dječju kartu.

Ako imate Swiss Half Fare Card, cijena je upola manja, dok je vožnja za vlasnike General Abonnement (GA) karte besplatna. Brojne pogodnosti vrijede i za korisnike Swiss Travel Passa. Tijekom sezone dostupna je i povoljnija "Good Morning" karta za one koji prema vrhu krenu prije 9.30 sati, kao i paket koji uključuje vožnju i doručak u rotirajućem restoranu.

Kada posjetiti Stanserhorn?

Žičara prometuje sezonski, od sredine travnja do kraja studenoga. Prva vožnja iz Stansa kreće u 8 i15, gondole polaze svakih pola sata, a posljednji silazak s vrha je u kasnim poslijepodnevnim satima. Tijekom ljeta subotom, a u pojedinim mjesecima i četvrtkom te petkom, organiziraju se večernje vožnje pa se na planini može dočekati zalazak sunca ili večerati pod zvjezdanim nebom.

Hrvatski Karibi: Jeste li posjetili pješčane plaže u Hrvatskoj o kojima priča čitav svijet? +3