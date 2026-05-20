Želite li produljiti trajanje neke namirnice i smanjiti količinu hrane koju bacate jer je niste stigli pojesti na vrijeme – stavite je u zamrzivač.

Ne samo da ćete tako produžiti rok trajanja, već i poboljšati okus jela koje pripremate na dnevnoj i tjednoj bazi.

U nastavku teksta donosimo vam šest vrsta hrane koje bi uvijek trebali imati u zamrzivaču.

Kockice češnjaka

Svježi češnjak ima najbolji okus, ali ako nemate vremena za guljenje i sjeckanje baš svaki put kad pripremate jelo, poslužite se malim trikom. Unaprijed ogulite sav raspoloživi češnjak, nasjeckajte i stavite u posudu za led pa stavite u zamrzivač. Kad trebate napraviti umak, varivo ili koje drugo slano jelo, izvadite smrznutu kocku nasjeckanog češnjaka i uštedite si dragocjeno vrijeme u kuhinji.

Komad đumbira

Đumbir će poboljšati okus različitim curryjima, stir fryevima i drugim sličnim jelima. Dodati ga možete i u napitke ili deserte. Najlakše je kupiti svježi đumbir i staviti ga u zamrzivač, a po potrebi ga izvaditi i još smrznutog naribati u jelo koje pripremate.

I temeljac možete zamrznuti (Foto: Shutterstock)

Pesto

U posudama za led možete zamrznuti i domaće pripremljeni pesto od svježih listića aromatičnog bosiljka, sira, pinjola, češnjaka i maslinova ulja. Napravite veće količine, smrznite ih i iskoristite po potrebi. Kocku smrznutog pesta možete dodati u jela na žlicu i razne umake kako biste im podarili dodatnu dozu slasti i okusa.

Temeljac

Temeljac je najbrži i najlakši način da poboljšate okus jela koji pripremate – dodati ga možete u juha, variva i gulaše, na “njemu” možete skuhati rižu, kvinoju ili čak palentu. Dobro je poznato na da najbolji okus ima svježe pripremljeni temeljac koji ste sami skuhali od mesnih i/ili ribljih kostiju te različitog povrća. Predlažemo vam da skuhate veće količine, ohladite temeljac, a potom ga smrznete i upotrijebite po potrebi.

Začinsko bilje

Svježe začinsko bilje poput bosiljka, korijandera ili peršina ima dosta kratak rok trajanja. Da biste spriječili njegovo kvarenje, ima vrlo kratak rok trajanja. Ako nemate naviku često - i obilno – dodavati svježe začine jelima, najbolje bi ih bilo zamrznuti. Operite začine, na sitno ih nasjeckajte i prelijte maslinovim uljem, pa tako ostavite u posudu za zamrzavanje jela.

Čili papričice i ocat

Čili papričice konzervirane u octu imaju duži vijek trajanja, a ono se dodatno produžuje ako ih zamrznite u ovoj kombinaciji. Ta pikanta ljutkasto-kiselkasta kombinacija poboljšat će okuse brojnih variva, juha i umaka.

