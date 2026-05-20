Galerija 6 6 6 6 Kako bismo stvarno upoznali neku destinaciju nije dovoljno obići muzeje i znamenitosti — treba sjestu restoran kamo zalaze samo lokalci, prošetati tržnicom i osjetiti kako grad diše, miriše i kuha.

Tržnice su najbolji način da se na jednom mjestu dožive lokalni okusi, upoznaju proizvođači i otkrije gastronomska duša regije. A ako je vjerovati onoj “ono si što jedeš”, da biste upoznali neko mjesto, valja upoznati i njegove prehrambene navike i male gušte.

U nastavku donosimo popis nekih od najuzbudljivijih tržnica na svijetu koje su već i same po sebi dovoljan razlog da posjetite njihove gradove.

La Boqueria — Barcelona, Španjolska

Jedna od najslavnijih tržnica hrane u Europi, poznata po tapasima, svježoj ribi, voću i atmosferi mediteranskog kaosa.

Borough Market — London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Povijesna londonska tržnica koja okuplja vrhunske proizvođače hrane, craft proizvode i street food iz cijelog svijeta.

Grand Bazaar — Istanbul, Turska

Ogroman bazar koji se prostire kroz 60 ulica s tisućama trgovina koje osim hrane i začina prodaju tepihe, nakit, tradicionalnu tursku robu i - kožne jakne.

Tsukiji Outer Market — Tokio, Japan

Legendarna riblja tržnica poznata po vrhunskom sushiju i jednim od najsvježijih morskih plodova na svijetu.

Or Tor Kor Market — Bangkok, Tajland

Poznata po iznimno kvalitetnoj tajlandskoj hrani, egzotičnom voću i urednosti kakva se rijetko viđa na azijskim tržnicama.

Jemaa el-Fnaa — Marrakech, Maroko

Veliki trg i tradicionalna tržnica prepuna povrća, začina, ulične hrane, ali i glazbenika i - zmijara.

Mercato Centrale — Firenca, Italija

Tržnica na dva kata poznata po tjestenini, toskanskim sirevima, steakovima i vrhunskim talijanskim delicijama.

Nishiki Market — Kyoto, Japan

Tradicionalna japanska tržnica poznata kao “Kyotska kuhinja”, prepuna lokalnih specijaliteta, morskih plodova i slastica.

Queen Victoria Market — Melbourne, Australija

Najveća otvorena tržnica južne hemisfere s odličnom kombinacijom svježih namirnica i multikulturalne hrane.

Mercado da Ribeira — Lisabon, Portugal

Poznata i kao Time Out Market, okuplja najbolje portugalske chefove i tradicionalna jela na jednom mjestu.

Markthal — Rotterdam, Nizozemska

Moderna natkrivena tržnica futurističke arhitekture s hranom iz cijelog svijeta i vrhunskim nizozemskim proizvodima.

Naschmarkt — Beč, Austrija

Najpoznatija bečka tržnica skoja miriše na austrijsku, balkansku, bliskoistočnu i mediteransku hranu.

Kadikoy Market — Istanbul, Turska

Manje razvikana, ali među gurmanima vrlo cijenjena tržnica na koju se odlazi na fantastično meze, ribou i turske slastice.

Bến Thành Market — Ho Chi Minh City, Vijetnam

Jedna od najboljih azijskih tržnica za autentični street food poput pho juhe i banh mi sendviča.

