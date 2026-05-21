Galerija 17 17 17 17 U vremenu kada zdrav način života više nije prolazni trend nego sve češće svakodnevni standard, proteinska prehrana postaje važan dio modernih prehrambenih navika. Bistro Health&Joy na zagrebačkim Vrbanima predstavlja novu proteinsku liniju jela i ekskluzivni Protein Box koncept - osmišljen za sve koji žele nutritivno bogat, kvalitetan i prije svega ukusan obrok. Već godinama svoju filozofiju temelje na vrhunskim domaćim namirnicama, suradnji s OPG-ovima i vlastitoj proizvodnji gotovo svega što dolazi na stol - od kruha i svježe tjestenine, preko umaka i domaćih ledenih čajeva pa sve do kolača. Nova proteinska linija, inspirirana modernim načinom života, razvijena je upravo iz te filozofije: spoja funkcionalne prehrane i vrhunskog gastronomskog iskustva.

Nova ponuda uključuje proteinske doručke, ručkove, smoothie bowlowe, proteinske deserte i shakeove te posebno osmišljene Protein Box-ove - idealno rješenje za poslovne ljude, aktivne pojedince i sve koji žele brz, praktičan i nutritivno bogat obrok bez kompromisa. Jer zdravo ne mora biti dosadno, već naprotiv vrlo ukusno, što Health&Joy želi staviti u prvi plan.

Protein Box-ovi dostupni su u dvije varijante. Za kvalitetan početak dana tu je Protein Breakfast Box koji donosi čak 66,4 grama proteina te osigurava energiju i nutritivnu ravnotežu potrebnu za aktivno jutro. Uz Protein Power Sandwich, u paketu dolaze i proteinske kuglice Protein Power Balls te proteinski napitak Protein Power Shake. Varijanta za ručak, Protein Lunch Box sa 89,4 grama proteina pažljivo je osmišljen obrok, koji kombinira vrhunske namirnice i uravnotežene okuse za produktivan dan bez pada energije. Uz glavno jelo Protein Fix, paket uključuje i proteinske kuglice te Protein Power Shake.

Obje varijante zamišljene su kao kompletan obrok koji osigurava potrebne nutrijente, dugotrajan osjećaj sitosti i stabilnu energiju tijekom dana.

„Danas ljudi više ne traže samo zdrav obrok. Traže kvalitetu, okus i povjerenje u ono što jedu. Protein više nije rezerviran samo za fitness industriju - postao je standard kvalitetne prehrane“ , poručuje Silva Horvat Zadro iz bistroa Health&Joy.

U moru brzih i generičkih “healthy” opcija, ovaj bistro ne pokušava pratiti trendove - već ih stvara na vlastiti način. Kombinacijom domaće proizvodnje, pažljivo biranih sastojaka i suvremenog pristupa prehrani, pokazuju da funkcionalna prehrana može biti istovremeno nutritivno bogata, praktična i gastronomski uzbudljiva. Jer pravi luksuz danas nije samo jesti zdravo - nego znati što jedemo i uživati u svakom zalogaju.