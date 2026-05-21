Galerija 14 14 14 14 Znaš onaj osjećaj kad ti već tjednima svega bude malo previše? Mobitel zvoni, obveze se gomilaju, a proljeće doslovno prolazi mimo tebe. E, pa… možda je vrijeme za jedan dan u prirodi, među zelenim zagorskim brežuljcima, vinogradima i mirisima ruže.

Ove subote 23. svibnja vodimo vas na poseban proljetni doživljaj u organizaciji lisica vodičica iz Lynx and Fox u suradnji s Turističkom zajednicom Biser Zagorja. Dan započinjemo u centru Klanjca uz dobrodošlicu s likerom i sokom od ruže, nakon čega pod vodstvom lokalnog planinarskog vodiča Krešimira Maxa Kralja iz HPD-a "Cesargrad" Klanjec krećemo prema Cesarskoj gori laganom, ali pravom planinarskom stazom kroz šumu, vinograde i zagorske pejzaže koji u ovo doba godine izgledaju stvarno nestvarno zeleno.

Očekuje nas uspon prema starom Cesargradu i vrhu Japica uz kraće pauze, priče i fotografiranje, a pogledi s ostataka srednjovjekovne utvrde prema zelenim zagorskim brežuljcima stvarno su jedan od najljepših dijelova cijele ture.

Ovo nije šetnjica po ravnom, nego aktivan izlet s oko 7 kilometara hodanja i 300 metara visinskog uspona – taman dovoljno da dobro prohodaš, udahneš svjež zrak i osjetiš onu zdravu proljetnu rekreaciju nakon koje se čovjek baš dobro osjeća. Ne brinite, putem ćemo imati dovoljno kratkih pauza, a u planinarskom domu Cesargrad čeka vas zasluženi odmor uz hladno piće i odličan ambijent.

Po povratku u Klanjec čeka nas najmirisniji dio dana: degustacija proizvoda od ruže koje priprema Cro Rosa Damascena, štrukli s pekmezom od ruže i poseban džin-tonik s ružom kao točka na i.

Idealno za prijateljice, individualce, parove i sve koji vole spoj prirode, rekreacije, lokalnih priča i malih životnih gušteva.

Više informacija i prijave: https://cutt.ly/GtB18bvF.

