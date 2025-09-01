Friteza na vrući zrak jamči pripremu hrskavih zalogaja u relativno kratkom vremenu i s ništa ili s minimalno masnoće.



U njoj se može pripremiti panirano meso i povrće ili pak pomfrit bez kapi ulja. No, fritezu na vrući zrak možete iskoristiti i za pripremu drugih i neočekivanih jela.

Ispecite cijelo pile

Fritezu na vrući zrak možete iskoristiti za pečenje cijelog pileta za nedjeljni ručak. Važno je dakako odabrati pile koje odgovara veličini vašeg air fryera, dobro ga začiniti i pustiti da friteza odradi svoje. Imajte na umu da friteza na vrući zrak skraćuje termičku obradu pileta za 15 do 20 posto.

Ispecite filet lososa

Jednu porciju lososa u fritezi na vrući zrak možete pripremiti za 10-ak minuta. Ako želite smanjiti količinu suđa za pranje, losos stavite na papir za pečenje kojim ste obložili dno košare od air fryera.

U air fryeru možete napraviti hrskavi špek (Foto: Getty Images)

Napravite hrskavi špek

Položite kriške špeka u jednom ravnomjernom sloju na dno košare air fryera i pustite da aparat odradi svoje. Dobit ćete hrskave zalogaje u kratkom vremenu, te bez neželjenog prskanja masnoće

Ispecite hrenovke i kobasice

Umjesto u vruću vodu, hrenovke i kobasice stavite u air fryer i pecite ih oko pet do 10 minuta na 180 do 200 Celzijevih stupnjeva dok ne niste zadovoljni rezultatima.

Podgrijte pizzu

Air fryer možete iskoristiti za pečenje pizze, ali i podgrijavanje ovog ukusnog talijanskog jela. Bit će vam dovoljno tek par minuta da pizzi iz hladnjaka podarite hrskavost i dodatnu dozu slasti.

Air fryer će super podgrijati pizzu (Foto: Getty Images)

Tostirajte kruh

Nemate toster? Nema problema. Kruh možete „tostirati“ i u air fryeru. Kriške kruha položite u košaru friteze i pustite da se termički obrađuju sve dok niste zadovoljni s hrskavošću. Na pola pečenja možete okrenuti krišku kruha na drugu stranu kako bi još brže i ravnomjernije ostvarili svoj cilj.

Pripremite tost sa sirom

Air fryer je idealno pomagalo za pripremu tosta sa sirom. Namažite dvije kriške kruha maslacem, nadjenite ih naribanim sirom i položite u košaru friteze, a nakon kratke termičke obrade uživajte u slasnom i brzopoteznom jelu.

Kukuruz

Friteza na vrući zrak skraćuje i vrijeme potrebno da ispečete klip kukuruza.

U air fryeru možete čak i skuhati jaja (Foto: Getty Images)

Ispecite kolače, kekse i muffine

Da, dobro ste pročitali, u air fryeru možete ispeći i kolače. Nabavite kalup za pečenje biskvita koji stane u košaru vašeg air fryera bez ikakvih ograničenja, napunite ga smjesom i stavite peći kao što biste to učinili u klasičnoj pećnici.

"Skuhajte" jaja u ljusci

Cijelo kokošje jaje u ljusci stavite u košaru friteze na vrući zrak i pustite da se termički obradi do kraja dok ne dobijete tvrdo kuhana jaja. Da biste ostvarili ovaj naum air fryer treba raditi na temperaturi od 180 Celzijevih stupnjeva oko 8 do 14 minuta – ovisno o marki vaše friteze prilagodite vrijeme termičke obrade.

