Galerija 0 0 0 0 Kad putuješ u grupi, uvijek se pronađe ona jedna osoba koja ima “the list” – ilitiga popis svih mjesta koja treba posjetiti. Zna gdje se pije prva kava, gdje se doručkuje i gdje se navečer “slučajno” završi. Takva nas je suputnica, i njen popis, prilikom posljednjeg putovanja u Beč, doveo do Caféa Menta, malog mjesta za brunch smještenog na Radetzkyplatzu.

Često, upravo takva mjesta često ispadnu najbolja, ona o kojima vrijedi prenjeti glas.

Café Menta ne pokušava biti institucija niti “tajno mjesto koji znaju samo lokalci”. Ne skriva se iza povijesti, ali ni iza trendova. Izvana djeluje gotovo neprimjetno, a iznutra dovoljno toplo da se odmah opustiš. Biljke, mješavina starog namještaja i industrijskih detalja, veliki prozori i glazba koja postoji samo da ispuni tišinu. Nema pritiska da se nešto mora naručiti brzo, niti osjećaja da zauzimaš stol predugo.

Radetzkyplatz ima onaj rijedak gradski ritam koji nije turistički, ali nije ni zatvoren. Ljudi prolaze, netko čita novine, netko radi na laptopu, netko samo sjedi. Café Menta je dio tog ritma, a ne kulisa.

Hrana dolazi bez spektakla, ali s jasnom idejom. Doručak i brunch ovdje nisu samo “jaja na sto načina”. Jelovnik je raznolik, šaren i nenametljivo promišljen. Ima klasičnih varijanti s jajima, špinatom, fetom i povrćem, ali i konkretnih, zasitnih kombinacija za one koji vole slano, s grahom, slaninom i dobrim kruhom. Posebno su zanimljive njihove menta rolice, punjena peciva koja su postala zaštitni znak mjesta, a funkcioniraju i kao doručak i kao lagani ručak.

Brunch koji smo jeli bio je onaj tip koji se ne naručuje s jasnom strategijom. Više tanjura, malo dijeljenja, malo “ajmo još ovo”. Piknik varijanta s muffinima i raznim namazima pokazala se kao pun pogodak jer nudi dovoljno raznolikosti da svatko pronađe nešto za sebe. Kombinacija kajgane i slatkog krumpira u obliku muffina možda zvuči kao detalj, ali ostaje u pamćenju upravo zato što nije prenaglašena. Jednostavna ideja, dobro izvedena.

Velik dio ponude je vegetarijanski i veganski, ali bez potrebe da se to posebno ističe. Sve djeluje prirodno, kao da se kuha onako kako bi kuhao netko kod kuće, samo malo organiziranije. Na meniju se pojavljuju i mediteranski te blago azijski utjecaji, uključujući i ozbiljno dobar Pad Thai, što cijeloj priči daje širinu koja nadilazi klasični “brunch place”.

Kolači su posebna kategorija. Nema kompliciranih konstrukcija ni modernih deserata boljeg izgleda nego okusa. Ovdje su to kolači kakve pamtimo iz kućnih kuhinja, takozvani pleh kolači, čokoladni, voćni, jednostavni. Dio peciva dolazi iz radionica udruge Jugend am Werk, što cijelom mjestu daje dodatnu, tihu vrijednost, bez potrebe da se time hvali.

Negdje između druge kave i pogleda kroz prozor postane jasno da se ovdje ne ostaje slučajno. Ostaje se jer je ugodno. Jer te nitko ne gleda ako naručiš još jednu kavu. Jer cijene ostaju normalne, porcije realne, a atmosfera nenametljiva.

Café Menta nije razlog dolaska u Beč. Ali je savršen podsjetnik zašto volimo ovakve gradove: zbog mjesta na kojima se osjećaš dovoljno ugodno da ne moraš nigdje dalje.

Ako se u Beču umoriš od planova, muzeja i obaveznog razgledavanja, ovo je dobro mjesto da malo usporiš. I pojedeš stvarno dobar brunch – čak i ako ga uopće nisi planirao.

Café Menta nalazi se na adresi Radetzkyplatz 4 u 3. bečkom okrugu, lako je dostupna tramvajskim linijama O i 1 (stanica Radetzkyplatz), linijom podzemne željeznice U3 do stanice Landstraße uz desetak minuta šetnje, a do nje se može stići i ugodnom šetnjom iz centra ili iz smjera Stadtparka.

Endrina Muqaj, pobjednica MasterChefa: "Naučila sam vjerovati sebi kada mi je bilo najteže" +15