Galerija 2 2 2 2 Da ne možemo uvijek dobiti ono što želimo, kako pjeva Mick Jagger (you can't always get what you want), mnogi osvijeste upravo na putovanjima. Bez obzira na to koliko pomno planirali, ne možemo utjecati na loše vrijeme, prirodne katastrofe, štrajkove radnika i druge vanjske čimbenike. No ono na što možemo utjecati je to da provjerimo lokacije koje planiramo posjetiti prije samog putovanja, i promijenimo plan, ako su kojim slučajem zatvorene ili se renoviraju u vrijeme našeg dolaska. Jedna od njih je slavni pariški Pompidou. Slike Ottoa Dixa bile su dio posljednje izložbe tog muzeja prije zatvaranja.

Naime, pariški Centre Pompidou otvoren 1970-ih privremeno se zatvara radi obnove i čišćenja azbesta. Muzej će se ponovno otvoriti 2030. godine. Srećom, dugo planirani Pompidouov ogranak u Bruxellesu otvorit će vrata u studenom 2026. Kanal, smješten u bivšoj tvornici automobila, slijedit će filozofiju Centra Pompidou s fokusom na modernu i suvremenu umjetnost i arhitekturu. Nacionalni centar umjetnosti i kulture Georges Pompidou, poznat je i pod nazivom Beaubourg (prema nekadašnjem pariškom platou na desnoj obali Seine - na kojem se nalazi) ime duguje francuskom predsjedniku Georgesu Pompidouu, koji je za svojega mandata pokrenuo ideju o izgradnji kulturnoga centra.

Muzej se smjestio u postmodernističkom arhitektonskom kompleksu i čini kontrast povijesnoj četvrti Marais u neposrednoj blizini. Pompidou je otvorio put high-tech arhitekturi te razbio tradicionalne muzejske okvire. S vremenom je postao mjesto elitnih susreta i popularno mjesto kulturalne razmjene. Ispred Centra je veliki trg za događanja na otvorenome, a na južnoj strani kompleksa nalazi se kultna fontana Stravinsky sa skulpturama Jeana Tinguelyja i Niki de Saint Phalle. U današnjem se muzejskom fundusu nalazi francuska nacionalna kolekcija moderne i suvremene umjetnosti (ostvarenja Duchampa, Kandinskog, Matissea, Picassa, Warhola i dr.), podijeljena u zbirke (slikarstvo, arhitektura, grafika, fotografija, film, novi mediji, dizajn i arhitektura).

Hram Gounsa

Čak 1.300 godina star budistički hram u okrugu Uiseong u Južnoj Koreji uništen je u šumskom požaru koji je zahvatio područje u ožujku 2025. Hram, zajedno s još tri obližnja svetišta, trenutačno se obnavlja, no zasad nema čvrstog datuma ponovnog otvaranja.

Tapiserija iz Bayeuxa

Tapiserija kraljice Matilde ili Tapiserija iz Bayeuxa romaničko je remek-djelo koje slikama otkriva priču o Normanskom osvajanju Engleske 1066. godine i čini jedan od najbolje očuvanih oblika vizualne povijesti. Grad Bayeux u sjevernoj Francuskoj, po kojem tapiserija nosi ime, provodi ambiciozan projekt obnove i proširenja muzeja u kojem se čuva. Muzej je zatvoren u kolovozu 2025., a ponovno otvaranje planirano je za 2027., u godini obilježavanja tisuću godina od rođenja Williama Osvajača.

Rivers of America u Walt Disney Worldu

Disney stalno mijenja i obnavlja svoje parkove. Najnovije područje koje se zatvara je Rivers of America, uključujući Tom Sawyer Island i riječnu brodsku atrakciju Liberty Square. Posjetitelji su se od ovog područja oprostili u kolovozu, a prostor će se pretvoriti u tematsku zonu temeljenu na franšizi Cars. Obožavatelji Toma i Hucka i dalje mogu posjetiti Tom Sawyer Island u Disneylandu u Kaliforniji i u tokijskom Disneylandu.

Pariške katakombe - 2 (Foto: Shutterstock)

Pariške katakombe

Jeziva pariška atrakcija u kojoj se mogu razgledati milijuni kostiju nekadašnjih stanovnika grada godišnje je okupljala turiste iz cijelog svijeta. Katakombe duge gotovo jedan kilometar trenutno se obnavljaju i trebale bi se otvoriti tijekom 2026., no datum ponovnog otvorenja je neizvjestan. Ljubitelji osteologije do tada mogu posjetiti kosturnicu Sedlec u Češkoj, poznatu i kao „crkva od kostiju“ koja se nalazi u gradu Kutná Hora, oko 75 kilometara od Praga.

Krov Metropolitanskog muzeja

Newyorški Metropolitan Museum of Art ne zatvara se, ali posjetitelji neće moći posjetiti krov tog zdanja još neko vrijeme. Krovna terasa, poznata po specifičnim umjetničkim instalacijama, dio je višegodišnje obnove i proširenja muzeja. Kada se ponovno otvori 2030., prostor će se povećati s 700 na gotovo 930 četvornih metara.

