Galerija 0 0 0 Kako putovati u Afriku, ovaj put u jednu od njezinih najljepših zemalja – Keniju, a da sa sobom ne donesemo predrasudu kojom bijelci Europljani počesto obiluju?

Kako se osloboditi kolonijalne nadmenosti i kako uopće prići tim ljudima, kenijskim domaćinima, toj siromašnoj djeci, što im reći i na kraju kako prisustvo ovog putnika namjernika u njihovoj zemlji i u njihovom svijetu uopće izgleda.

Treba se samo sjetiti da su svi ljudi jedno i da je svijet jedan i postat će moguće. Ljudi koji te dočekuju vedrije će se smiješiti i lakše će otvarati svoja vrata i srca. Vrata svojih svakodnevnih života, jednostavnih i surovih u svojoj elementarnosti. U Keniju nas vodi književnik i putopisac Jasen Boko.

Predavanje će se održati u četvrtak, 29. siječnja 2026. u 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka, a ulaz je besplatan.

Kenija s Jasenom Bokom - 3 (Foto: Putnička klasa / Cekate)

Putovanja nas trajno mijenjaju i uče životu, Kenija je tu bila iznimna, velika učiteljica, sa svim svojim razlikama, svojim suncem i nestvarnom prirodom. I svojim ljudima, koji se smiju i koji će vas zagrliti tako da se i vi nasmijete.

Urednik i voditelj nove sezone Putničke klase je Ivica Prtenjača. Rođen je u Rijeci 1969., ali već četvrt stoljeća živi i radi u Zagrebu. Studirao je kroatistiku, poprilično beskrajno. Objavio je više knjiga poezije i proze, preveden je na desetak jezika, a za svoj rad je i nagrađivan. Uz pisanje bavi se i radiom, autor je i voditelj nekoliko emisija. Sklon je putovanjima, kako tekstualnim tako i onim koji uključuju potrošnju fosilnih goriva.

