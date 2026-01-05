Zimi se najviše pamte one kombinacije koje na papiru zvuče jednostavno, a u praksi spašavaju sezonu: dobar snijeg, dovoljno vremena na stazi i osjećaj da se nakon skijanja ne vraćaš u “drugi krug” umora, nego u toplinu, saunu ili barem u udoban krevet. U nastavku vam donosimo četiri izdvojene ponude s portala Crno jaje koje pokrivaju četiri različita scenarija: Ski & Spa u Sloveniji, planinski wellness predah na Vlašiću, jednodnevni udar adrenalina u Nassfeldu i aktivni odmor na Pohorju s neograničenim kupanjem.

Ski & Spa na Pohorju: Terme Zreče i Rogla, Hotel Vital 4*

Ako želite skijanje koje ne završava bolnim nogama i “još jednim sendvičem u autu”, Terme Zreče su školski primjer kako to izgleda kad se zimski odmor složi pametno. Zreče leže na obroncima Pohorja, a skijanje se odvija na obližnjoj Rogli, dovoljno visoko da dobijete pravi zimski osjećaj, a opet dovoljno blizu da nakon zadnje vožnje žičarom već razmišljate o termalnoj vodi.

Ponuda po cijeni od 636 eura uključuje 3 noćenja za 2 odrasle osobe u Hotelu Vital 4* uz 3 polupansiona (doručak i večera), 3 dnevne ski karte, čuvanje skijaške opreme, neograničeno kupanje u termalnim bazenima i 1 ulaz u Sauna selo (9 sauna na 440 m²). U priču ulazi i ski bus na relaciji Zreče-Rogla-Zreče, što je detalj koji se zimi ozbiljno cijeni. Ovo je paket za one koji žele “full” zimski reset: staze po danu, termalna voda i sauna navečer, pa opet ispočetka. Istražite ponudu ovdje.

Zimski mir Vlašića: Hotel Pahuljica

Vlašić je planina koja ima taj poseban šarm, dovoljno je “prava” da osjetite snagu zime, a opet dovoljno pitoma da vas ne iscrpi. Babanovac je epicentar skijaškog života, a Hotel Pahuljica je smješten kraj početne stanice ski lifta, što znači da se planinski ritam ovdje živi bez logistike i nepotrebnog hodanja s opremom.

Ponuda po cijeni od 310 eura se odnosi na 3 ili 4 noćenja s doručkom za 2 osobe, uz korištenje wellness centra (unutarnji bazen i saune) i 20% popusta na masažu, uz dodatne popuste na hranu i piće tijekom boravka. Kupon vrijedi u siječnju 2026., što Vlašić čini odličnim izborom za postblagdansko punjenje baterija, kad vam ne treba glamur nego planina, mir i par dobrih dana u snijegu. Ova opcija je super i ako želite fleksibilnije dane, jedan dan skijanje, drugi dan wellness i duge šetnje, treći dan opet staze. Istražite ponudu ovdje.

Jednodnevni Nassfeld iz Zagreba

Nekad vam ne treba tjedan dana, nego jedan jedini dan koji resetira glavu. Nassfeld je upravo za to - jedno od najpopularnijih austrijskih skijališta, poznato po uređenim stazama i modernim žičarama, s dovoljno opcija za sve razine skijaša. Idealno je i za ekipu koja želi rano krenuti, cijeli dan biti na stazi i navečer se vratiti kući bez ikakvih briga oko vožnje.

Ponuda uključuje prijevoz turističkim autobusom uz pratitelja putovanja i stoji 33 eura po osobi. Polazak je iz Zagreba (Arena centar u 4:00) i Samobora (autobusni kolodvor u 4:20), a

povratak je oko 18 sati sa skijališta. Važno: ski karta nije uključena i plaća se na licu mjesta (odrasli 48,50 eura, mladi 36,50 eura, djeca 24,50 eura, seniori 43,50 eura). Istražite ponudu ovdje.

Aktivni zimski odmor na Pohorju: Pohorje Village Wellbeing Resort

Ako volite planinu, ali vam nije nužno da je svaki dan rezerviran za žičare, Pohorje je savršen kompromis: šuma, staze, svjež zrak i onaj osjećaj da ste pobjegli na visinu gdje je sve tiše. Mariborsko Pohorje je poznato kao velika outdoor pozornica, zimi zbog snijega, a tijekom cijele godine zbog uređenih ruta i prirodnih atrakcija u okolici.

Ponuda po cijeni od 279,00 eura uključuje 3 dana i 2 noćenja u Forest Hotelu Videc 3* za 2 odrasle osobe i 1 dijete (dijete do 6 godina gratis), uz polupansion (doručak i večera od domaćih delicija uz uključeno piće), neograničeno kupanje u WellNest bazenu, pristup igraonici za najmlađe u dijelu bazena te kartu energetske rute staze Bolfenk i ostalih planinarskih staza. Istražite ponudu ovdje.

Ako želite više ideja za zimovanje, izlete i skijanje, dodatne ponude možete pronaći na portalu Crno jaje.

