Galerija 2 2 2 2 Želite li jesti zdravo i raznoliko, ili pak tražite praktično rješenje za ručak koji možete ponijeti na posao, inspirirati se možete zdjelicama koje kombiniraju rižu, proteine i povrće u cjeloviti obrok koji će vam dati dovoljno energije. Baza svake zdjele je kuhana riža, bijela ili integralna. Na nju se nadovezuju ostali sastojci poput piletine, tune, jajeta, tofua, graha ili drugog izvora proteina, zatim povrće i na kraju umak koji povezuje cijelu zdjelu. Kombinacije nisu zadane; sastojci se mogu mijenjati ovisno o sezoni, navikama ili trenutnoj inspiraciji.

Recepata se ne treba slijepo držati. Osnovne sastojke je lako zamijeniti – pa čak i samu rižu. Umjesto nje poslužit će ječam ili kvinoja, dodati možete i slanutak ili mljeveno meso, a slobodno možete koristiti povrće koje imate u hladnjaku ili zamrzivaču. Isto vrijedi i za umake: od varijanti s limetom i korijanderom, preko tahinija i kikirikija, do pesta ili chimichurrija.

Donburi, japanska tradicija

Rižine zdjele potječu iz japanske tradicije jela koja se poslužuju u zdjeli, poznate kao donburi. Taj naziv označava i jelo i posudu u kojoj se poslužuje, širu i dublju od uobičajene zdjele za rižu, kako bi u nju stali i riža i svi dodaci. No bez obzira na to iz koje kuhinje dolaze sastojci i kako se kombiniraju, primjeri diljem svijeta pokazuju kako priprema rižinih zdjela može biti raznolika.

Korejski bibimbap kombinira rižu, povrće, ljuti umak i jaje. Japanski tamago kake gohan oslanja se na rižu i jaje kao osnovu obroka. Sushi zdjela preuzima elemente omiljenih rolica i rastavlja ih na komponente, što itekako pojednostavljuje pripremu. Burrito zdjela spaja rižu, grah i povrće u obrok inspiriran meksičkom kuhinjom.

U središtu svake rižine zdjele nalazi se riža pa je zato važno da bude fino skuhana (ili popržena) i da je ima dovoljno. Također, svi sastojci trebaju biti pripremljeni tako da odgovaraju zalogaju, bez potrebe za rezanjem tijekom jela. Umak ima ključnu ulogu jer povezuje sve dijelove, a dobro je da bude gušći jer se tako bolje zadržava na sastojcima - preljev s limetom i korijanderom, tahini umak, umak od kikirikija, tzatziki, pesto ili umak na bazi vrhnja ili jogurta neki su od slasnih primjera. Osim toga, važna je i raznolikost sastojaka.

Koja vrsta riže?

U praksi ne postoji jedna, prava riža. Odabir ovisi o tome želite li da zdjela bude kompaktna i povezana ili lagana i rastresita. Ako želite da riža upija umak i povezuje sve sastojke, birajte jasmin ili sushi rižu.

Za prozračniju varijantu je bolji izbor je basmati, a smeđa riža dobro nosi teže umake i sastojke intenzivnijih okusa.

Jasmin riža je blago aromatična i mekša od obične i dobro se slaže s azijskim zdjelama, posebno s piletinom, kozicama ili jelima s umacima na bazi soje i kokosa. Zrna se drže zajedno, ali nisu teška.

Basmati riža ima duga zrna koja nakon kuhanja ostaju odvojena i suha. Prikladna je za zdjele s jače začinjenim sastojcima, poput mljevenog mesa, graha ili jela inspiriranih indijskom i bliskoistočnom kuhinjom. Ne upija umak kao druge vrste, ali daje laganu strukturu.

Sushi riža je kratkog zrna i izraženije ljepljiva. Nakon kuhanja ostaje kompaktna, što je čini dobrom za zdjele s ribom poput tune ili lososa. Često se začinjava rižinim octom pa dobiva blago kiselkast okus.

Smeđa (integralna) riža ima čvršću teksturu i dulje se kuha. Daje osjećaj sitosti i dobro funkcionira u zdjelama s povrćem, slanutkom ili tofuom. Manje je ljepljiva i zadržava više strukture.

Kako skuhati rižu?

Za rižine zdjele traži se riža koja je mekana, ali da zrna ostaju odvojena, a ne ljepljiva ili kašasta. Rižu najprije isperite pod hladnom vodom, jednom do nekoliko puta, dok voda ne postane bistrija. Time se uklanja višak škroba.

Zatim koristite odgovarajući omjer vode. Za većinu bijele riže na štednjaku to je otprilike 1 šalica riže na 1,5 do 2 šalice vode, ovisno o vrsti i željenoj teksturi. Za rižu koja ide u zdjelu često se koristi nešto manja količina vode (oko 1 : 1,5) kako bi zrna ostala čvršća i odvojena.

Rižu i vodu stavite u lonac, pustite da zavrije, zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte bez miješanja oko 15–18 minuta. Važno je ne podizati poklopac jer para dovršava kuhanje.

Kad je kuhana, maknite je s vatre i ostavite poklopljenu još 5–10 minuta. Nakon toga je lagano razdvojite vilicom. Taj korak pomaže da se vlaga ravnomjerno rasporedi i da riža ostane rahla.

Rižine zdjele - 5 (Foto: Shutterstock)

Nešto sočno, nešto hrskavo

Dobra rižina zdjela kombinira više tekstura i okusa, od glavnog sastojka, preko elemenata koji donose dubinu poput gljiva ili fermentiranih namirnica, do dodataka koji unose kiselost, ljutinu ili svježinu.

Tako primjerice glavni sastojak može biti meso, tofu ili povrće. Dodatni umami pružaju gljive, soja umak ili miso.

Kiselost daje ukiseljeno povrće ili sok citrusa. Ljutinu pružaju svježe ili sušene papričice te pikantne paste, a svježinu mladi luk, začinsko bilje i sirovo povrće.

Ne zaboravite i hrskavu komponentu poput wasabi kikirikija, prženog luka, tanko rezanih krastavaca, rotkvica, mrkve ili pak sjemenki i raznih orašastih plodova.

Rižine zdjele možete pripremiti unaprijed. Složite više porcija i čuvajte ih za kasnije obroke. Umak držite odvojeno do posluživanja.

Piletina i čili

Na rižu složite komade piletine pečene na tavi u umaku od soje i češnjaka, dodajte malo limete i prstohvat čili pahuljica, a zatim ubacite svježi krastavac i mladi luk te pospite sezamom.

Tuna i avokado

Na toplu rižu rasporedite tunu začinjenu sojinim umakom, dodajte trakice nori algi i malo rižinog octa, ubacite wasabi po želji, a zatim složite avokado i krastavac.

Mljeveno meso i gljive

Mljeveno meso kratko popržite s češnjakom, gljivama i sojinim umakom pa ga stavite na rižu, dodajte ukiseljenu mrkvu, malo svježeg čilija i na kraju pospite mladi luk ili peršin.

Tofu i kikiriki

Zapečeni tofu složite na rižu i prelijte kikiriki umakom sa sojom i limetom, dodajte malo čili umaka, a zatim ubacite svježu mrkvu i listove korijandera.

Kozice i češnjak

Kozice kratko prepecite na maslinovu ulju s češnjakom i čilijem, prebacite ih na rižu i pokapajte limunovim sokom, a za kraj dodajte tikvice i svježi peršin.

Svinjetina i kupus

Trakice svinjetine ispecite s đumbirom i sojinim umakom pa ih poslužite na riži uz ukiseljeni kupus i malo rižinog octa, uz dodatak čili paste i svježeg mladog luka.

Slanutak i povrće

Pečeni slanutak i povrće složite na rižu, prelijte tahini umakom s limunom, dodajte malo čilija, a zatim ubacite svježi krastavac i peršin.

Losos i limeta

Pečeni losos stavite na rižu i premažite laganim soja umakom, dodajte sok limete i malo čili pahuljica, a zatim svježe rotkvice i mladi luk.

Jaje i povrće

Na rižu stavite jaje na oko ili kuhano jaje, pokapajte sojinim umakom i sezamovim uljem, dodajte ukiseljeni đumbir i malo čili ulja, a zatim špinat i mladi luk.

Grah i salsa

Na rižu rasporedite kuhani grah i kukuruz začinjen rajčicom i začinima, dodajte sok limete i jalapeño, a zatim svježi korijander i avokado.

Obrnuta Margherita: Uzbudljiva pizza koju možete probati na Pizza Festivalu u Zagrebu +3