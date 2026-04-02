Brzi i jednostavni štapići od lisnatog tijesta s parmezanom i ružmarinom savršeno su predjelo ili snack za svaku priliku. Gotovi su za manje od 15 minuta, a odlično se slažu s juhama, umacima ili – s kriškom pršuta.

Priprema je vrlo jednostavna, pa je recept idealan za početnike u kuhinji. Kombinacija parmezana i ružmarina daje im bogat, aromatičan okus, dok lisnato tijesto brine za savršenu hrskavost. Najbolji su dok su još topli - uživajte!

Štapići od lisnatog tijesta s parmezanom - sastojci: 250 g lisnatog tijesta (odmrznutog ako je bilo smrznuto)

2 žlice maslinovog ulja

sol (po ukusu)

svježe mljeveni crni papar (po ukusu)

1 žlica parmezana (sitno naribanog)

1 čajna žličica sušenog ružmarina (sitno nasjeckanog) Štapići od lisnatog tijesta s parmezanom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Razvaljajte lisnato tijesto na tanko. Premažite tijesto maslinovim uljem, zatim pospite solju, paprom, parmezanom i ružmarinom. Lagano pritisnite valjkom da se sastojci bolje povežu s tijestom. Narežite tijesto na tanke trake širine oko 1–1,5 cm. Duljinu prilagodite po želji. Posložite trake na lim obložen papirom za pečenje, ostavljajući mali razmak između njih. Pecite u zagrijanoj pećnici oko 8 minuta, odnosno dok ne postanu napuhani i zlatno-smeđi.

