Najbolji način da omekšate žilav komad mesa jest da ga izložite dugotrajnoj termičkoj obradi na niskim temperaturama. Na ovome principu počiva i recept za sporo pečenu junetinu s lukom, vinom i sirom Gruyere.



Riječ je o aromatičnom i sočnom jelu koji se uglavnom priprema u pećnici, a s obzirom da vam za njegu pripremu treba oko 3,5 sati savršen je izbor za nedjeljni ručak ili posebnu večeru.



Možemo ga nazvati i svojevrsnom kombinacijom junećeg pečenja i francuske juhe od luka i sira, a koju je najbolje poslužiti s nešto prepečenog francuskog kruha poput baguettea.

Sporo pečena junetina s lukom i sirom - sastojci: 1,5 kg junećeg vrata ili lopatice bez kosti

700 ml mesnog temeljca

150 g naribanog sira Gruyere

120 ml suhog crnog vina

4 manja luka

1 žlica luka u prahu

1 čajna žličica sušenog timijana

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica sušenog peršina

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Sporo pečena junetina s lukom i sirom - priprema: Komad mesa izvadite iz hladnjaka dvadesetak minuta prije početka priprema da dosegne sobnu temperaturu. Posušite višak vlažnosti s površine mesa papirnatim ručnikom. Pomiješajte luk u prahu, češnjak u prahu, te soli i papar pa ovom mješavinom natrljajte meso sa svih strana. U dubljoj tavi od lijevanog željeza zagrijte malo ulja pa na njemu zapecite mesa sa svih strana dok ne dobije zlatno-smeđu koricu. Za to će vam biti potrebno otprilike tri do četiri minute po strani. Izvadite meso iz tave i stavite je sa strane. Na istoj tavi i na preostaloj masnoći prepržite luk koji ste narezali na krupnije kriške. Posolite luk i pirjajte ga oko 10 minuta dok se ne počne karamelizirati. Tada ga podlijte s vinom i kuhajte oko dvije do tri minute dok se tekućina ne reducira. Potom ga podlijte i mesnim temeljcem. U tavu vratite meso i začinite s timijanom i peršinom. Kad prokuha tekućina, poklopite tavu (ili lonac) i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 160 Celzijevih stupnjeva oko tri sata. Na pola pečenja preokrenite meso i nastavite termičku obradu dok meso ne postane tako mekano da se može rezati vilicom. Meso izvadite iz tekućine i razdvojite ga vilicom, a tekućinu od pečenja kuhajte na štednjaku oko 15 minuta dok se ne zgusne. Vratite meso u umak, pospite sve zajedno s naribanim sirom te zapecite u pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva oko pet minuta dok se sir ne otopi i lagano ne porumeni. Poslužite s prepečenim kruhom. Dobar tek!

