Galerija 2 2 2 2 Štucanje, podrigivanje, otežana probava, kao i nadutost mogu ukazivati na prolazne želučane tegobe koje su kod mnogih ljudi s osjetljivom sluznicom želuca vjerni pratitelj obilnog ručka, osobito u vrijeme blagdana kada nam se takvi obroci znaju zaredati. Zbog pretjerivanja u teško probavljivoj i masnoj hrani, kao i alkoholu te kavi, često se pojavljuje i žgaravica. Srećom, postoje začini koji olakšavaju muke, bilo u jelima ili u obliku napitaka koji ublažavaju tegobe.

Cimet, đumbir i muškatni oraščić često se opisuju kao topli začini, što ima manje veze s njihovim podrijetlom, a više s načinom na koji djeluju na naše tijelo. Kao što mentol iz mente stvara osjećaj hladnoće, tako cimet toplinu duguje spoju koji pomaže u snižavanju razine glukoze u krvi. Zbog toga i šalica čaja s cimetom nakon obilnog ručka može spriječiti nagli porast šećera u krvi. Osim toga, cimet se tisućama godina koristi u azijskoj tradicionalnoj medicini kao antibakterijsko sredstvo i pomoć probavi - ublažava nadutost, plinove i grčeve te potiče proizvodnju probavnih enzima i djeluje protuupalno na crijeva.

Đumbir i muškatni oraščić također sadrže tvari koje potiču probavu i pomažu u borbi protiv infekcija. Đumbir je izvrstan protiv mučnine zahvaljujući spoju koji mu daje pikantan okus i ubrzava rad probavnog sustava. Uz njegovu pomoć hrana se kraće zadržava u želucu, stvarajući manje plinova i osjećaja nadutosti. Azijska alternativna medicina i kulinarstvo već tisućama godina koriste đumbir u zdravstvene svrhe. Korijen ove gomoljaste biljke iz porodice ljiljana prirodni je antibiotik koji pomaže u rješavanju brojnih tegoba, ali i odličan saveznik u pripremi mnogih jela.

Poput cimeta, i muškatni oraščić smanjuje razinu glukoze u krvi i povećava razinu inzulina. Tijekom 1600-ih liječnici su vjerovali da muškatni oraščić može štititi od kuge, pa su ga ljudi nosili oko vrata. To uvjerenje vjerojatno potječe od njegova insekticidnog djelovanja, koje je vjerojatno pomoglo odbiti buhe — prijenosnike bolesti. Koristi li se umjereno, muškatni oraščić ublažava žgaravicu, potiče probavu, smiruje bolove, detoksicira, čuva zdravlje kostiju, a može ublažiti nesanicu, anksioznost i depresiju. Jednom samljeven, muškatni oraščić aromu i okus gubi prilično brzo, pa ga je najbolje koristiti u komadu i naribati direktno u jelo.

Topla voda s cimetom i limunom

U šalicu tople vode dodajte pola žličice cimeta i malo limunova soka, dobro promiješajte i pijuckajte polako kako biste potaknuli probavu i smanjili osjećaj težine u želucu.

Čaj od cimeta i svježeg đumbira

U vruću vodu ubacite malo naribanog ili narezanog svježeg đumbira i prstohvat cimeta (ili komadić štapića), ostavite da odstoji nekoliko minuta pa popijte za umirenje nadutosti i mučnine.

Topla voda s đumbirom i muškatnim oraščićem

U šalicu tople vode naribajte malo svježeg đumbira i dodajte tek prstohvat muškatnog oraščića, promiješajte i popijte polako kako biste umirili nadutost i potaknuli probavu.

Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera +0