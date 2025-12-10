Galerija 1 1 1 1 “Budite iskreni, koja je to turistička atrakcija za koju se pravimo da nam se sviđa, samo zato što je poznata”, postavio je pitanje Architecture&Design na svojim društvenim mrežama - i pokrenuo žustru raspravu. Dio pratitelja smatra da je pitanje besmisleno, jer većina povijesnih lokacija fascinira zbog svoje povijesti, značenja, okolnosti ili vremena u kojima je sagrađena, a ne nužno ljepote. Drugi su se pak odmah raspisali o atrakcijama koje su ih razočarale, a najviše negativnih komentara su dobili: Eiffelov toranj, Stonehenge i Times Square. Neki spominju i Kuću koja pleše u Pragu te Veliki koraljni greben zbog "izblijedjelih koralja i manjka morskog života". Među najgorim atrakcijama koje spominju turisti na forumima i po društvenim mrežama su i Holivudska staza slavnih (Hollywood Walk of Fame), Grand Bazaar u Istanbulu (prvenstveno jer se turisti ondje ne osjećaju sigurno), kao i Taj Mahal jer je komplicirano do njega doći.

Eiffelov toranj se teško može natjecati s ogromnim očekivanjima - toliko je prisutan u filmovima i u medijima da se mnogi razočaraju kada ga konačno ugledaju. Njegova hladna, metalna konstrukcija ne djeluje romantično svakome, a gužve koje ga okružuju gotovo u svako doba dana dodatno narušavaju dojam. Mnogima smeta i snažna komercijalizacija prostora oko tornja, pa se čitavo iskustvo ponekad čini manje čarobnim, a više napornim.

Times Square, s druge strane, izaziva nezadovoljstvo iz potpuno drugih razloga. Umjesto grandioznog urbanog prizora, posjetitelje često dočekaju gomile ljudi, zasljepljujući ekrani i stalna buka. Taj dio New Yorka mnogi doživljavaju kao groteskni prikaz grada, gotovo kao kulisu koja je izgubila autentičnost. Pretjerana komercijalizacija i kaos stvaraju napetost pa Times Square za mnoge postaje mjesto koje se vidi jednom i to je dovoljno. Za Stonehenge pesimisti tvrde da se radi o hrpi kamenja usred polja kojoj ne možete prići dovoljno blizu i dotaknuti je, a u blizini ne postoji nikakav muzej niti išta slično. Reputaciji ne pridonose niti ogromne gužve. Staza slavnih u Hollywoodu je pak prepuna suvenira, imitatora slavnih glumaca i turista. Također, prilično je i zapuštena i prljava.

