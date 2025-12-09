Rudolfov čarobni let uz Stari grad

Zamislite zimsku večer, osvijetljene zidine Starog grada i saonice koje se spuštaju s neba. Ne, nije scena iz božićnog filma, to je Advent u Varaždinu. Djed Mraz svakoga dana u 16:30 slijeće uz pomoć Rudolfa i zatim odlazi prema svom Čarobnom gradu. Ova jedinstvena atrakcija oduševljava i male i velike, a uživo ostavlja još bolji dojam nego na fotografijama koje su osvojile društvene mreže.

Rudlofov čarobni let (Foto: TZG Varaždin)

Čarobni lift u kojem je zaglaviti pravi doživljaj

Put do Kuće Djeda Mraza i ove godine vodi kroz Čarobni lift koji stvara savršenu iluziju leta iznad blagdanski okićenog grada pa sve do Sjevernog pola. Ulaz je besplatan uz rezervaciju termina putem Eventima ili na licu mjesta, a termini se, očekivano - brzo pune.

Čarobni lift (Foto: TZG Varaždin)

On ne glumi Djeda Mraza - on je Djed Mraz

Samo „bacite“ pogled na sliku i bit će vam jasno o čemu govorimo. Njegova impozantna, gotovo dvometarska pojava zrači posebnom toplinom, a vedar duh i neodoljiv humor osvajaju posjetitelje svih generacija.

Djed Mraz (Foto: TZG Varaždin)

Panoramski kotač i karusel

Bilo da se odlučite podići iznad grada na panoramskom kotaču ili vratiti u dane djetinjstva na retro karuselu, doživljaj je isti - čista radost.

Pr (Foto: TZG Varaždin)

Najveće klizalište u regiji

Zimskih radosti nema bez klizanja, a na Kapucinskom trgu prostire se ledni park na se čak 1900 m2. Ako niste klizali godinama, ovdje ćete poželjeti ponovno stati na led.

Klizalište (Foto: TZG Varaždin)

Najšarmantniji adventski trg

Za one koji traže intimniji i topliji adventski doživljaj, kao stvoren je Advent na Stančiću koji donosi akustične svirke, odličnu gastro ponudu, atraktivne foto točke i sve omiljeniji doček Nove godine u podne.

Advent na Stančiću (Foto: TZG Varaždin)

Glazbeni program koji puni Korzo i - srca

Besplatni koncerti na glavnom trgu stvaraju onaj poseban prosinački ugođaj i privlače posjetitelje iz cijele regije. Kakva je atmosfera? Takva da je za neke Korzo bilo premalo, a do kraja Adventa nastupaju još Natali Dizdar, Perpetuum Jazzile, Vatra i drugi izvođači koji garantiraju odličan provod.

Korzo (Foto: TZG Varaždin)



Parking riješen – preostaje vam samo uživati

Advent u Varaždinu traje do 6. siječnja, a kako bi dolazak bio što opušteniji, Grad Varaždin je posjetiteljima osigurao besplatna parkirališta na trima lokacijama - Roto Svijet Pića (Optujska ulica 157), Gradski bazeni Varaždin (Zagrebačka ulica 85/A) i prostor Auto sajma (Biškupečka ulica 3), te besplatan gradski prijevoz „busekima“ petkom, vikendom i blagdanima.

(Foto: PR)