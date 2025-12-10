PIK Vrbovec i ovih blagdana nastavlja promovirati vrijednosti zajedništva i okupljanja kroz kampanju

Dođi za stol, čiji je fokus podsjetiti na važnost vremena provedenog s ljudima do kojih nam je stalo.Stol, bez obzira na oblik ili mjesto, ostaje simbol trenutaka koji se pamte.

Kao dio kampanje, dostupna je interaktivna online 360° blagdanska soba koja korisnicima omogućuje zumiranje detalja i pokretanje sadržaja povezanih s kampanjom, dok blagdanski elementi poput okićenih borova i snijega stvaraju prepoznatljivu blagdansku atmosferu. U božićnoj sobi korisnici mogu napraviti pauzu i potražiti skrivene blagdanske poklone, dok se u drugoj sobi nalaze blagdanski recepti s PIK proizvodima, koji služe kao inspiracija za svečana okupljanja.

Pr (Foto: PR)

Kampanja naglašava da bilo što može poslužiti kao stol, ali ništa ne može zamijeniti one oko njega, okupljene uz ukusne zalogaje. Zato i ovih blagdana okupite svoje najbliže i dođite za stol jer najvrjednije uspomene nastaju kada smo zajedno.