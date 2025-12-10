Industrija putovanja ulazi u godinu u kojoj će se promijeniti baš sve: kako biramo destinacije, koliko pažnje posvećujemo sebi i koliko nam tehnologija preuzima planiranje. Stručanjci za putovanja najavljuju pet trendova koji će definirati 2026. godinu.

Tišina je luksuz

Sve više putnika shvaća da im ne nedostaje još jedan luksuzni spa, nego – tišina. U vremenu stalnih obavijesti, kriza koje nas prate u realnom vremenu i kroničnog digitalnog umora, raste potreba za pravim - senzoričkim - odmorom.

Zato i jesu sve popularniji koncepti poput “quietcations” i “hushpitality”: odmori s prigušenim zvukom i svjetlom. Turistička odredišta kreiraju karte najtiših lokacija, a organizatori putovanja počeli su nuditi odmor u potpunom mraku, kako bi doista bio odmor. Putovanje tako postaje svojevrstan antidot suvremenom, sve bržem životu, a tišina – wellness.

Ne agencija, nego - umjetna inteligencija

AI više nije dodatak putovanju, nego infrastruktura koja ga oblikuje. I iskusniji i manje iskusni putnici koriste ga za izradu planova putovanja i pronalaženje destinacija koje odgovaraju njihovom emocionalnom stanju. Velike platforme već integriraju alate koji preuzimaju administraciju, od prevoditelja do pametnih check-inova.

No ovaj tehnološki skok nosi i rizike: algoritmi mogu homogenizirati putovanja i preusmjeriti mase na iste, najčešće već opterećene lokacije. Također, s porastom AI sadržaja bez sumnje će se povećati i broj putničkih prijevara, pa ipak još uvijek ne treba odustati od - prirodne inteligencije.

Bez odluka, molim

Ubrzano raste i trend prepuštanja odlučivanja drugima, a pokreće ga kombinacija mentalnog umora, prezasićenosti izborima i želje da nas nešto stvarno iznenadi. Sve je više ponuda koje su to i prepoznale pa možete bukirati putovanje s tajnim itinererom ili krstarenje kojemu ne znate put ili krajnje odredište.

Ovakvi aranžmani odgovaraju modernom putniku koji je kod kuće i u svakodnevici već dovoljno iscrpljen konstantnim mikroodlukama i želi se posve opustitie. Putovanje tako postaje povjerenje – a ne logistika.

Odmori skrojeni po mjeri

Masovna ponuda sve manje zadovoljava potrebe putnika koji žele iskustvo “baš za sebe”. Zato raste broj odmora specijaliziranih za proživljavanje emocija, obilježavanje životnih faza i specifične interese. Postoje ture za razvod, putovanja za one u procesu tugovanja, retreatovi posvećeni menopauzi, ali i odmori za sportaše, računalne entuzijaste, pa naravno i fetišiste svih fela.

Putnici žele vrijeme koje je posebno posvećeno fazi života u kojoj se trenutačno nalaze – pravi mali ceremonijalni prostor koji stvara smisao i donosi promjenu. Turizam tako ulazi u eru emocionalne personalizacije, gdje je važnije kako se netko osjeća nego kamo ide.

Više se ne trebate fotkati gdje i svi

Sve veći broj ljudi bježi od destinacija “za fotkanje”, jer možda i zato što su najpopularnije destinacije s društvenih mreža najčešće i najveće razočaranje za turiste. Umjesto prenapučenih hit-lokacija, putnici sada traže autentičnija, manje turistička mjesta.

Globalno raste zanimanje za kulturno bogate, ali još neotkrivene gradove i regije. Ovaj trend pokreće želja za avanturom, osobnim rastom, ali i društvenim statusom koji se napokon izgleda više ne stječe “copy-paste” iskustvima s Instagrama ili TikToka. Ekskluzivnost više ne znači luksuz – nego autentičnost.

