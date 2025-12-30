Ovaj jednostavan prilog dokaz je da su najbolje stvari ponekad one najjednostavnije. Nemojte se preneraziti količinom soli u receptu - krumpir će upiti tek onoliko koliko treba. A završni dodir maslaca pretvara ovaj skromni krumpir u pravo malo gastronomsko iznenađenje.
Slani krumpir u kori - sastojci:
- 2,2 kg mladog krumpira u kori, opranog
- 300 g soli
- omekšali maslac, za posluživanje
Slani krumpir u kori - priprema:
- U veliki lonac stavite krumpir i dovoljno vode da ga prekrije za 5 cm. Dodajte sol, zakuhajte i potom kuhajte dok ne omekša, 20-25 minuta.
- Ocijedite krumpir, a zatim ga vratite u lonac. Gnječilicom za krumpir lagano zgnječite dio krumpira, a zatim sve prebacite u veliku zdjelu i obilno prekrijte komadićima maslaca. Poslužite vruće.
