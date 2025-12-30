Galerija 1 1 1 1 WineOS by Graševina Croatica 16. i 17. siječnja 2026. ponovno pretvara Osijek u vinsko središte regije. Jedanaesto izdanje ponovno će okupiti vinare, ugostitelje, hotelijere, distributere i sve ljubitelje dobre vinske kapljice u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, gdje WineOS tradicionalno otvara sezonu manifestacija. Na više od 2.800 m² izložbenog prostora rasporedit će se 125 izlagačkih mjesta gdje posjetitelje očekuju stotine etiketa i destilata, izbor delicija te pažljivo osmišljena gastronomska ponuda koja prati okuse i mirise vinske manifestacije.

Publika će u posebnoj aplikaciji moći glasati za najbolje etikete sajma, čime se izlagačima osigurava povratna informacija izravno od tisuća posjetitelja. Uz kušanja, WineOS donosi i prepoznatljiv segment za sve one koji žele znati više: masterclass radionice, cooking show te programske sadržaje posvećene enološkim stilovima i suvremenim pristupima sljubljivanja vina i hrane.

“Iako istok Hrvatske ima dugu tradiciju vinarstva, WineOS je nastao kao potreba da se ispriča priča o regiji, ali i da se domaćim vinarima otvori prostor koji je usporediv s najboljim regionalnim sajmovima. Danas je WineOS manifestacija s jasnim identitetom i rastućim međunarodnim značenjem", rekao je Vinko Ručević, direktor WineOS by Graševina Croatica.

Gospodarski centar ponovno se oblikuje u vinski dnevni boravak istoka Hrvatske s definiranim zonama za vinare, destilerije, gourmet sadržaje i edukativni segment. Program na glavnoj pozornici uključuje kuhanje uživo i razgovore o suvremenim trendovima u enogastronomiji dok će chefovi i sommelieri interpretirati graševinu, frankovku i kupaže vina u modernom gastronomskom kontekstu. Posjetitelji će imati priliku pokazati svoje znanje o vinskom svijetu sudjelujući u kvizu koji za WineOS vodi Dean Kotiga.

Ugledni britanski novinar i influencer, poznat kao zaljubljenih u Hrvatsku, Paul Bradbury, koji WineOS prati gotovo od samih početaka, ističe njegov razvoj i značaj za širu regiju.

“Rim nije sagrađen u jednom danu, ali da ga je gradila ekipa iz WineOS-a, bio bi gotov osjetno brže. Pratim ovaj sajam godinama; od malog festivala narastao je u glavni slavonski događaj za kušanje vina, na vrhunskoj lokaciji, uz odlične radionice i predavanja te stvarno impresivno predstavljanje slavonskih vinara, ali i onih iz šire regije. Ovo je prilika za ponovni susret sa starim favoritima i kušanje novih, dosad nepoznatih vina, nadoknađivanje propuštenog sa starim prijateljima i upoznavanje novih ljudi. Obožavam i međunarodne štandove te kušanje “starih hitova” Rioja, Chablisa i Sancerrea – rekao je Bradbury.

Charine Tan, vinska autorica i osobni dobavljač vina, ističe da je WineOs kvalitetom ponuđenih jedan od najkvalitetnijih hrvatskih vinskih događanja.

“WineOS se ističe jedinstvenim fokusom na istočnu Hrvatsku, njezine autentične i često nedovoljno zastupljene okuse. Lokacija događaja i programi omogućuju posjetiteljima da urone u bogatu gastronomsku i vinsku kulturu regije te da kroz izravnu interakciju s vinarima steknu dublje razumijevanje lokalne tradicije. Za vinske profesionalce WineOS je neprocjenjiva platforma za umrežavanje i razvoj poslovnih prilika”, rekla je Tan.

Program, satnica radionica i više informacija o sajmu dostupno je na stranici WineOs-a, a ulaznice možete kupiti i na stranici Eventima. Zabilježite datume jer nova vinska godina u Hrvatskoj počinje u Osijeku.

