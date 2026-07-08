Rižoto s graškom lagano je, aromatično i ukusno jelo koje ćete spremito od nule za za manje od sat vremena. Kombinacija (svježeg ili smrznutog) graška, mirisnog začinskog bilja, limuna i parmezana daje ovom jelu svježinu i pun, zeleni okus, dok će se arborio riža pobrinuti za onu finu kremastu teksturu kakvu dobar rižiti treba imati.

Rižoto s graškom poslužite kao samostalni obrok ili kao prilog uz ribu ili piletinu. Dobar tek!

Rižoto s graškom - sastojci: 300 g svježeg ili smrznutog graška

3 žlice maslinova ulja

1 velika ljutika, sitno nasjeckana

5 češnjeva češnjaka, protisnutih

750 ml povrtnog temeljca

10 g svježeg korijandra

10 g svježeg bosiljka

10 g svježeg vlasca

40 g maslaca

250 g arborio riže

115 ml bijelog vina (po želji)

naribana korica i sok 1/2 limuna

100 g sitno naribanog parmezana, plus za posluživanje Za posluživanje mascarpone, po jedna žlica za svaku porciju (po želji)

naribana korica limuna

sitno nasjeckani svježi vlasac

parmezan Rižoto s graškom - priprema: Zakuhajte lonac vode pa dodajte grašak. Kuhajte 2 do 3 minute, zatim ga ocijedite i ostavite sa strane. U dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i pirjajte oko 3 minute dok ne omekša. Umiješajte češnjak i kuhajte još jednu minutu. U međuvremenu zagrijte povrtni temeljac i održavajte ga toplim na laganoj vatri. U blender stavite pirjanu ljutiku i češnjak, svježi korijandar, bosiljak i vlasac, polovicu kuhanog graška te 160 ml vode. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatki zeleni pire. U istoj tavi otopite maslac pa dodajte rižu. Miješajući je kratko popržite oko jedne minute kako bi se svako zrno obložilo masnoćom. Ako koristite bijelo vino, ulijte ga sada i kuhajte dok potpuno ne ispari. Zatim postupno dodajte vrući temeljac, jednu zaimaču po jednu. Svaku novu turu dodajte tek kada riža upije prethodnu, uz često miješanje. Kada riža upije sav temeljac, umiješajte pripremljeni pire od graška. Smanjite vatru na minimum i kuhajte još 10 do 15 minuta, dok riža ne bude kremasta, ali i dalje lagano čvrsta pod zubom. Maknite s vatre pa umiješajte limunov sok, naribanu koricu limuna i parmezan. Na kraju dodajte preostali kuhani grašak i lagano promiješajte. Rižoto rasporedite u duboke tanjure. Po želji na svaku porciju stavite žlicu mascarponea te pospite naribanom koricom limuna, svježim vlascem i dodatnim parmezanom.

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