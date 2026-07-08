Rižoto s graškom lagano je, aromatično i ukusno jelo koje ćete spremito od nule za za manje od sat vremena. Kombinacija (svježeg ili smrznutog) graška, mirisnog začinskog bilja, limuna i parmezana daje ovom jelu svježinu i pun, zeleni okus, dok će se arborio riža pobrinuti za onu finu kremastu teksturu kakvu dobar rižiti treba imati.
Rižoto s graškom poslužite kao samostalni obrok ili kao prilog uz ribu ili piletinu. Dobar tek!
Rižoto s graškom - sastojci:
- 300 g svježeg ili smrznutog graška
- 3 žlice maslinova ulja
- 1 velika ljutika, sitno nasjeckana
- 5 češnjeva češnjaka, protisnutih
- 750 ml povrtnog temeljca
- 10 g svježeg korijandra
- 10 g svježeg bosiljka
- 10 g svježeg vlasca
- 40 g maslaca
- 250 g arborio riže
- 115 ml bijelog vina (po želji)
- naribana korica i sok 1/2 limuna
- 100 g sitno naribanog parmezana, plus za posluživanje
Za posluživanje
- mascarpone, po jedna žlica za svaku porciju (po želji)
- naribana korica limuna
- sitno nasjeckani svježi vlasac
- parmezan
Rižoto s graškom - priprema:
- Zakuhajte lonac vode pa dodajte grašak. Kuhajte 2 do 3 minute, zatim ga ocijedite i ostavite sa strane.
- U dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i pirjajte oko 3 minute dok ne omekša. Umiješajte češnjak i kuhajte još jednu minutu.
- U međuvremenu zagrijte povrtni temeljac i održavajte ga toplim na laganoj vatri.
- U blender stavite pirjanu ljutiku i češnjak, svježi korijandar, bosiljak i vlasac, polovicu kuhanog graška te 160 ml vode. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatki zeleni pire.
- U istoj tavi otopite maslac pa dodajte rižu. Miješajući je kratko popržite oko jedne minute kako bi se svako zrno obložilo masnoćom.
- Ako koristite bijelo vino, ulijte ga sada i kuhajte dok potpuno ne ispari.
- Zatim postupno dodajte vrući temeljac, jednu zaimaču po jednu. Svaku novu turu dodajte tek kada riža upije prethodnu, uz često miješanje.
- Kada riža upije sav temeljac, umiješajte pripremljeni pire od graška. Smanjite vatru na minimum i kuhajte još 10 do 15 minuta, dok riža ne bude kremasta, ali i dalje lagano čvrsta pod zubom.
- Maknite s vatre pa umiješajte limunov sok, naribanu koricu limuna i parmezan. Na kraju dodajte preostali kuhani grašak i lagano promiješajte.
- Rižoto rasporedite u duboke tanjure. Po želji na svaku porciju stavite žlicu mascarponea te pospite naribanom koricom limuna, svježim vlascem i dodatnim parmezanom.
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