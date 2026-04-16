Obroci iz jednog lonca savršeni su izbor kada nemate puno vremena za boravak u kuhinji, ali i dalje želite uživati u ukusnom jelu. Ova riža s patlidžanom i mljevenom junetinom najbolji je dokaz.
Nakon što prepirjajte meso, stavite sve ostale sastojke u lonac, poklopite ga i pustite da se kuha 20-ak minuta. Kada ste spremni za serviranje, dodajte i nešto svježeg začinskog bilja.
U receptu se koristi mljevene junetina, ali odlične rezultate dobit ćete i sa svinjetinom, janjetinom – pa čak i piletinom.
Riža s mljevenim mesom i patlidžanom - sastojci:
- 500 g mljevene junetine
- 500 ml pilećeg temeljca
- 400 g sjeckane rajčice iz konzerve
- 300 g patlidžana
- 250 g basmati riže
- 75 ml crnog vina
- 3-4 češnja češnjaka
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 1 luk
- 1 čajna žličica sušenog origana
- sol i papar po želji
- biljno ulje
- svježi peršin
Riža s mljevenim mesom i patlidžanom - priprema:
- U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk – pirjajte ga oko tri do četiri minute. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati oko jedne minute.
- U lonac dodajte mljeveno meso - termički ga obrađujte sedam do 10 minuta dok ne dobije lijepu smeđu boju. Posolite i poparite. Dodajte koncentrat rajčice, dobro promiješajte i pirjajte sve zajedno još oko jedne minute.
- Deglazirajte lonac s crnim vinom, postružite zapečene dijelove i kuhajte par minuta dok alkohol ne ispari.
- Dodajte ispranu rižu, patlidžan narezan na manje kocke, pileći temeljac i rajčicu iz konzerve. Začinite sa sušenim origanom. Poklopite lonac i kuhajte 20 minuta. Uklonite lonac s vatre i ostavite ga poklopljenog još 10 minuta da riža “popije” svu tekućinu i termički se obradi do kraja.
- Poslužite ovako pripremljenu rižu sa svježim peršinom i salatom po želji. Dobar tek!
