Obroci iz jednog lonca savršeni su izbor kada nemate puno vremena za boravak u kuhinji, ali i dalje želite uživati u ukusnom jelu. Ova riža s patlidžanom i mljevenom junetinom najbolji je dokaz.

Nakon što prepirjajte meso, stavite sve ostale sastojke u lonac, poklopite ga i pustite da se kuha 20-ak minuta. Kada ste spremni za serviranje, dodajte i nešto svježeg začinskog bilja.

U receptu se koristi mljevene junetina, ali odlične rezultate dobit ćete i sa svinjetinom, janjetinom – pa čak i piletinom.

Riža s mljevenim mesom i patlidžanom - sastojci: 500 g mljevene junetine

500 ml pilećeg temeljca

400 g sjeckane rajčice iz konzerve

300 g patlidžana

250 g basmati riže

75 ml crnog vina

3-4 češnja češnjaka

2 žlice koncentrata rajčice

1 luk

1 čajna žličica sušenog origana

sol i papar po želji

biljno ulje

svježi peršin Riža s mljevenim mesom i patlidžanom - priprema: U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk – pirjajte ga oko tri do četiri minute. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati oko jedne minute. U lonac dodajte mljeveno meso - termički ga obrađujte sedam do 10 minuta dok ne dobije lijepu smeđu boju. Posolite i poparite. Dodajte koncentrat rajčice, dobro promiješajte i pirjajte sve zajedno još oko jedne minute. Deglazirajte lonac s crnim vinom, postružite zapečene dijelove i kuhajte par minuta dok alkohol ne ispari. Dodajte ispranu rižu, patlidžan narezan na manje kocke, pileći temeljac i rajčicu iz konzerve. Začinite sa sušenim origanom. Poklopite lonac i kuhajte 20 minuta. Uklonite lonac s vatre i ostavite ga poklopljenog još 10 minuta da riža “popije” svu tekućinu i termički se obradi do kraja. Poslužite ovako pripremljenu rižu sa svježim peršinom i salatom po želji. Dobar tek!

