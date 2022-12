Pigs in blanket ili u prijevodu svinjice s pokrivačem je jednostavno jelo koje se u Ujedinjenom Kraljevstvu servira za Božić. Sastoji se od svega dva sastojka – malih kobasica omotanih špekom koji se ispeku u pećnici, a potom posluže kao hrskavi zalogajčići uz pečenu puricu i druga blagdanska jela.



Prvi recept za ovo jednostavno, ali iznimno ukusno jelo pojavilo se u Velikoj Britaniji u šezdesetim godinama prošlog stoljeća, a popularizirala ga je Delia Smith koja ga je 1990. stavila u svoju božićnu kuharicu.



U receptu se najčešće koriste kobasice od svinjetine poput chipolatasa, a zbog koje su i dobile ovo ime.



Danas bez ovih minijaturnih kobasica zamotanih u špeku ne može proći niti jedna božićna gozba. U britanskim trgovinama mogu se kupiti već gotovi zamotuljci koje je potrebno tek ugrijati, ali i niz proizvoda obogaćenih okusima jela pigs in blanket – od majoneze i čipsa do božićnih čokolada.



Pigs in blanket može napraviti i najveći amater u kuhinji.

Sastojci za svinjice s pokrivačem:

16 mini kobasica

8 kriška špeka

Priprema svinjice s pokrivačem:

Zagrijte pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva. Prepolovite kriške špeka, i svakom polovicom omotajte po jednu mini kobasicu. Tako pripremljene kobasice položite na lim za pečenje i stavite u pećnici na oko pola sata dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i ne postanu hrskavi. Poslužite tople. Dobar tek!

