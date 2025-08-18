Galerija 4 4 4 4 Slijedite li bijelog medvjeda koji odmara za stolom kraj gradilišta na kojem niče novi dom Dinama i Vatrenih u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, stići ćete do Leptira koji već mjesecima žari i pali u krugovima ljubitelja dobrog roštilja. Hvalospjevi o njihovim pljeskavicama mogu se naći na internetskim recenzijama i na forumima, a komplimenti idu i na račun drugih jela s menija. Bez obzira na dvije prostrane terase (jedna kraj gradilišta, druga na katu, s ponešto zelenila) i solidan broj stolova u bistrou, Šareni leptir je krcat.

Osim u slučaju kada nije. Kao što je to bio slučaj za produženog vikenda kada su svi koji drže do sebe (uz Gospin blagoslov) pobjegli od užarenog asfalta. Pogled na zaštitnu ogradu, prašinu i kranove koji blistaju u zlatni sat, kao i nemilosrdna sparina otpratili su nas u interijer, živahno ugodan i lepršav. Klima uređaji su potvrdili da smo dobro odlučili, baš kao i dobra ventilacija koja pravi razliku između bistroa i roštiljarnice iz koje se izlazi s mirisom dima i luka u kosi.

Šareni leptir - 2 (Foto: Nika Borovac)

Bez obzira na to što smo jedini gosti u bistrou bili veliki bijeli plišanac i mi, u Šarenom Leptiru je bilo živo – kako zbog veselih španjolskih ritmova iz zvučnika, tako i zbog Woltovaca i Boltovaca kojih je bilo kao na kakvom susretu biciklista i skuterovaca (dobar znak). Kada su temperature popustile vrući stisak, a mrak i lampice promijenili lice terase počeli su se skupljati i drugi gosti. Mi smo tada već hvalili gemišt (2,50 eura) i iščekivali laganu ljetnu platu s ćevapima, pljeskavicama i kobasicama.

U krugovima gurmana već se neko vrijeme priča da se u Leptiru dobro jede. Da osim roštilja treba probati platu s drniškim pršutom i polutvrdim sirom, uštipke sa zlatiborskim mladim kajmakom (8 eura) i nezaobilazni šareni lonac sa mekom teletinom i povrćem za dvoje koje se jede žlicom, uz vrhnje (9, 80 eura).

S menija iskače specijalitet kuće - biftek u tri vrste ulja (32, 80 eura). Najskuplje jelo na jelovniku konobar je opisao kao sočnu, iznutra ružičastu senzaciju, koja se priprema na poseban način - a istraživački rad na Googleu pokazao da odresci dolaze preliveni uljem u ovalnoj posudi, s cherry rajčicama i ružmarinom. Poveli smo se dobrom, starom filozofijom da uvijek nešto treba ostaviti za drugi put i bacili na ćevape od čiste junetine punjene sirom (10,50 eura), pljeskavicu s dvije vrste sira (11,20 eura) i roštiljke (8 eura).

Šareni leptir - 7 (Foto: Nika Borovac)

Naglo smo zašutjeli, prebacili se na mindfulness i posvetili mirisnom i mekom mesu kojem ne nedostaje okusa. Od svega ponuđenog pljeskavica je odnijela pobjedu i mirne duše je možemo proglasiti jednom od najboljih u gradu, a fino pečenim kobasicama s primamljivom dozom pikantnosti skidamo kapu. Meke i mirisne lepinje, kao i dobri ćevapi nešto zbijenijeg mesa su također za pohvalu.

Šopska salata (4,70 eura) nas nije oborila s nogu, ali tko nam kriv kad ne slušamo iskusnije koji su nahvalili pikantnu papriku u pavlaci, kao i tarator salatu od krastavaca i vrhnja. Sve u svemu, kući smo otišli siti i sretni, a bez obzira na količine koje smo slistili, štetnu nismo morali sanirati sodom-bikarbonom, mjehurićima i drugim domaćim pripravcima.

Ponovilo se!

