Tikvice su fleksibilno ljetno povrće koje se može koristiti na različite načine – možete ga pohati, pržiti, pirjati, dodavati različitim jelima na žlicu, ali i transformirati u tijesto za pizzu, peciva i kruh.

S tikvicama možete napraviti ova zabavna gnijezda s jajima, a koja se mogu servirati za doručak, ručak ili večeru.

Da biste ih napravili poslužite se spiralizatorom ili običnim nožem – važno je tikvice narezati na tanke trakice debljine čačkalice.

Pečena jaja s tikvicama - sastojci:

  • 6 jaja
  • 6 manjih tikvica
  • 30 g svježe naribanog parmezana
  • 1 čajna žličica češnjaka u prahu
  • sol i papar po želji
  • biljno ulje za prženje

Pečena jaja s tikvicama - priprema:

  1. Operite tikvice, posušite ih pa narežite na tanke trakice. Ako imate na raspolaganju spiralizator, upotrijebite ga. Posolite narezane tikvice i pustite oko pet minuta da odstoje i otpuste vodu. Ocijedite višak vode iz tikvica.
  2. Stavite ocijeđene tikvice u zdjelu i začinite ih sa solju, paprom i češnjakom u prahu.
  3. Lim za pečenje namastite uljem i/ili obložite papirom za pečenje pa na njemu napravite šest gnijezda od začinjenih tikvica.
  4. U udubinu svakog gnijezda stavite po jedno jaje, po njemu pospite naribani parmezan, sol i papar po želji. Sve zajedno stavite u pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko sedam do osam minuta, odnosno dok jaja nisu pečena do kraja.
  5. Poslužite gnijezda samostalno, ili kao prilog uz jelo. Dobar tek!

