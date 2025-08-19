Tikvice su fleksibilno ljetno povrće koje se može koristiti na različite načine – možete ga pohati, pržiti, pirjati, dodavati različitim jelima na žlicu, ali i transformirati u tijesto za pizzu, peciva i kruh.
S tikvicama možete napraviti ova zabavna gnijezda s jajima, a koja se mogu servirati za doručak, ručak ili večeru.
Da biste ih napravili poslužite se spiralizatorom ili običnim nožem – važno je tikvice narezati na tanke trakice debljine čačkalice.
Pečena jaja s tikvicama - sastojci:
- 6 jaja
- 6 manjih tikvica
- 30 g svježe naribanog parmezana
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- sol i papar po želji
- biljno ulje za prženje
Pečena jaja s tikvicama - priprema:
- Operite tikvice, posušite ih pa narežite na tanke trakice. Ako imate na raspolaganju spiralizator, upotrijebite ga. Posolite narezane tikvice i pustite oko pet minuta da odstoje i otpuste vodu. Ocijedite višak vode iz tikvica.
- Stavite ocijeđene tikvice u zdjelu i začinite ih sa solju, paprom i češnjakom u prahu.
- Lim za pečenje namastite uljem i/ili obložite papirom za pečenje pa na njemu napravite šest gnijezda od začinjenih tikvica.
- U udubinu svakog gnijezda stavite po jedno jaje, po njemu pospite naribani parmezan, sol i papar po želji. Sve zajedno stavite u pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko sedam do osam minuta, odnosno dok jaja nisu pečena do kraja.
- Poslužite gnijezda samostalno, ili kao prilog uz jelo. Dobar tek!
Isprobajte i ove recepte s tikvicama: