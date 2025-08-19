Galerija Kućica Noni za robinzonski odmor na Krku, Airbnb - 7 3 Terasa za uživanje 3 Multifunkcionalni prostor kućice Noni na Krku 3 Kućica Noni za robinzonski odmor na Krku, Airbnb - 2 3 Ljubitelji robinzonskog turizma ne mare za moderni smještaj i luksuze – njima je boravak u prirodi i na nekom izoliranom mjestu važniji od Wi-Fi signala.

Oni uživaju u minimalizmu, oduševljavaju se malim zadovoljstvima poput promatranja ptica ili pak zalazaka sunca.

Ako ste u potrazi za jednostavnim odmorom na prekrasnom mjestu, kućica Noni pravi je izbor. Nalazi se usred šume u blizini Poljica na otoku Krku.

Terasa za uživanje Terasa za uživanje (Foto: Airbnb.com)

Od prvog naseljenog mjesta udaljena je otprilike tri kilometara, a do prve plaže i uvale Čavlena trebat će vam oko 15 minuta hoda po šumskom puteljku.

Ova malena kućica prava je oaza mira, a nalazi se na posjedu od 4800 četvornih metara. Noni obuhvaća dvije spavaće sobe za maksimalni smještaj pet osoba. Na raspolaganju vam je i mini kuhinja te kupaonica.

U sklopu kuće se nalazi prostrana terasa s kuhinjom na otvorenom, velikim stolom i stolicama za uživanje te prekrasnim pogledom na zelenu okolicu.

Multifunkcionalni prostor kućice Noni na Krku Multifunkcionalni prostor kućice Noni na Krku (Foto: Airbnb.com)

Imajte na umu da se ovdje prikuplja kišnica te koristi za higijenske potrebe. Također, kućica se napaja solarnom energijom, pa je dostupna struja ograničena.

Kućica Noni se iznajmljuje preko internetske stranice Airbnb po cijeni od 160 eura na noć. Što sve nudi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

