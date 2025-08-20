Još nemate plan za vikend? Donosimo vam savršen prijedlog – TOPusko Gastro Fest čeka na vas s bogatom ponudom domaćih specijaliteta i nezaboravnim glazbenim programom!

U samom srcu Banovine smjestilo se Topusko, mjesto netaknute prirode, bogate povijesti i poznatih termalnih izvora. Kao najpoznatija lječilišna destinacija Sisačko-moslavačke županije, Topusko je još u 19. i 20. stoljeću bilo okupljalište velikaša, plemića i uglednika iz cijele Europe – od Francuske i Italije do Velike Britanije i Njemačke. Ako su oni uživali u njegovoj ljepoti i blagodatima, zašto ne biste i vi?

Pr (Foto: PR)

Događaj koji spaja tradiciju, zabavu i gastronomiju

Ovaj jedinstveni etno gastro festival dio je šire turističko-kulturne manifestacije „Kraljica jezera“, koja tijekom ljeta oživljava povijesne i kulturno vrijedne lokacije. Posjetitelje očekuje spoj glazbe, plesa, sporta, teatra i gastronomije – uz naglasak na očuvanje baštine i promociju zdravog načina života.

📍 06. rujna na otvorenim bazenima Top-Termi kreće prava gastro čarolija! Obrtnici i udruge iz Sisačko-moslavačke županije predstavit će svoje proizvode i kulinarska umijeća. Kuhat će se autohtona jela koja ćete moći besplatno degustirati.

Pr (Foto: PR)

Bogat program za velike i male

• Sajam autohtonih proizvoda

• 09:00h – dječja biciklistička utrka „TOPusko kids race“ u šest kategorija (od guralica do starijih od 12 godina), uz podršku biciklista „RBU Cikloni“.

• 10:00h – 18:00h – cjelodnevni program za djecu i odrasle: Festival igračaka Ivanić-Grad u gostima, modna revija „FLASH“ by LIDAS design i niz drugih iznenađenja.

• 12:00h – početak zajedničkog kuhanja uz voditelja programa, poznatog televizijskog novinara Mirka Fodora.

• 14:00h – svečano otvorenje uz nastupe mažoretkinja „Glinske banice“, KUD-a „Seljačka sloga – Gređani“ i Karnevalske udruge „Veseli oldtimeri“ iz Rijeke, uz prigodne govore uvaženih gostiju.

• 15:00h – besplatna podjela obroka svim posjetiteljima.

• 15.00h – 19.00h - 360 video photo booth gdje će svi posjetitelji moći stvoriti personaliziranu uspomenu iz Topuskog 😊

Pr (Foto: PR)

Za kraj dana pobrinut će se tamburaški sastav „Prijatelji tambura“, koji će stvoriti savršenu atmosferu za druženje i ples.

✨ Posebna pogodnost: ulaz i korištenje bazena potpuno su besplatni za sve posjetitelje!

Turistička zajednica Općine Topusko i Općina Topusko pozivaju vas da postanete dio manifestacije koja povezuje bogatu tradiciju, autentične okuse i toplinu gostoljubivosti – na radost svih naših mještana i gostiju iz cijele Hrvatske.

Pr (Foto: PR)