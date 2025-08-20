Nema ništa bolje od domaće ispečenog kruha. Ako niste vješti u pripremi klasičnih pekarskih proizvoda, ova štruca bez kvasca sjajan je izbor. Ne mijesi se, pa je mogu napraviti i najveći amateri u kuhinji.
Danas vam donosimo recept za kruh s tvrdim sirom, začinskim biljem i češnjakom koji će oduševiti i najizbirljivija nepca.
Upotrijebiti možete različite vrste tvrdih sireva – od gaude do cheddara. Najbolje rezultate dobit ćete ako sir samostalno narežete na kriške debljine oko pet milimetara prije nego što ih stavite u smjesu.
Kruh sa sirom, začinskim biljem i češnjakom možete poslužiti samostalno, s malo maslaca, kao dio sendviča, ali i uz variva i gulaše.
Kruh sa sirom i začinima - sastojci:
Sastojci za kruh:
- 280 g glatkog brašna
- 200 g cheddara narezanog na kriške
- 180 ml punomasnog mlijeka
- 120 g običnog jogurta
- 50 g maslaca
- 30 ml maslinova ulja
- 2 velika jaja
- 1 čajna žličica sode bikarbone
- ½ čajne žličice soli
Sastojci za začinski dodatak:
- 45 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice nasjeckanog svježeg ružmarina
- 2 žlice nasjeckanog svježeg peršina
- 1 čajna žličica sušenog origana
- ½ čajne žličice krupne morske soli
- ½ čajne žličice sušenog timijana
Kruh sa sirom i začinima - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite kalup za kruh i/ili obložite ga papirom za pečenje i stavite sa strane.
- Napravite začinski dodatak za kruh: u zdjelici pomiješajte ekstradjevičansko maslinovo ulje, nasjeckani češnjak, ružmarin, peršin, origano, timijan i sol. Stavite sa strane.
- U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke za pripremu kruha: brašno, sol i sodu bikarbonu. U drugoj zdjeli pomiješajte mokre sastojke: jogurt, punomasno mlijeko, ulje, rastopljeni maslac i jaja. U suhe sastojke dodajte mokre sastojke i promiješajte dok se sastojci ne sjedine.
- U pripremljeni kalup za kruh ulijte trećinu smjese, po vrhu dodajte trećinu začinske mješavine, i trećinu sira – neke komadiće uronite duboko u smjesu, a neke ostavite da vire. Ponovite isti postupak još dva puta, dok ne potrošite sve sastojke.
- Tako pripremljen kruh stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu 30 minuta, dok vrh kruha ne dobije zlatnosmeđu boju. Zatim pokrijte kalup aluminijskom folijom i vratite u pećnicu na još 20 minuta, dok se kruh ne ispeče do kraja. Provjerite čačkalicom je li kruh pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Ohladite kruh prije rezanja. Poslužite s malo maslaca i dodacima po želji. Dobar tek!
