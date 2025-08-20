U trendu Kampiranje Zlatne godine Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh Spavanje na konopima/Ilustracija Mračno doba Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima Alžir - 3 Bagatela! Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara

Nema ništa bolje od domaće ispečenog kruha. Ako niste vješti u pripremi klasičnih pekarskih proizvoda, ova štruca bez kvasca sjajan je izbor. Ne mijesi se, pa je mogu napraviti i najveći amateri u kuhinji.

Danas vam donosimo recept za kruh s tvrdim sirom, začinskim biljem i češnjakom koji će oduševiti i najizbirljivija nepca.

Upotrijebiti možete različite vrste tvrdih sireva – od gaude do cheddara. Najbolje rezultate dobit ćete ako sir samostalno narežete na kriške debljine oko pet milimetara prije nego što ih stavite u smjesu.

Kruh sa sirom, začinskim biljem i češnjakom možete poslužiti samostalno, s malo maslaca, kao dio sendviča, ali i uz variva i gulaše.

Kruh sa sirom i začinima - sastojci:

Sastojci za kruh:

  • 280 g glatkog brašna
  • 200 g cheddara narezanog na kriške
  • 180 ml punomasnog mlijeka
  • 120 g običnog jogurta
  • 50 g maslaca
  • 30 ml maslinova ulja
  • 2 velika jaja
  • 1 čajna žličica sode bikarbone
  • ½ čajne žličice soli

Sastojci za začinski dodatak:

  • 45 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja
  • 2 češnja češnjaka
  • 2 žlice nasjeckanog svježeg ružmarina
  • 2 žlice nasjeckanog svježeg peršina
  • 1 čajna žličica sušenog origana
  • ½ čajne žličice krupne morske soli
  • ½ čajne žličice sušenog timijana

Kruh sa sirom i začinima - priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite kalup za kruh i/ili obložite ga papirom za pečenje i stavite sa strane.
  2. Napravite začinski dodatak za kruh: u zdjelici pomiješajte ekstradjevičansko maslinovo ulje, nasjeckani češnjak, ružmarin, peršin, origano, timijan i sol. Stavite sa strane.
  3. U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke za pripremu kruha: brašno, sol i sodu bikarbonu. U drugoj zdjeli pomiješajte mokre sastojke: jogurt, punomasno mlijeko, ulje, rastopljeni maslac i jaja. U suhe sastojke dodajte mokre sastojke i promiješajte dok se sastojci ne sjedine.
  4. U pripremljeni kalup za kruh ulijte trećinu smjese, po vrhu dodajte trećinu začinske mješavine, i trećinu sira – neke komadiće uronite duboko u smjesu, a neke ostavite da vire. Ponovite isti postupak još dva puta, dok ne potrošite sve sastojke.
  5. Tako pripremljen kruh stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu 30 minuta, dok vrh kruha ne dobije zlatnosmeđu boju. Zatim pokrijte kalup aluminijskom folijom i vratite u pećnicu na još 20 minuta, dok se kruh ne ispeče do kraja. Provjerite čačkalicom je li kruh pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice.
  6. Ohladite kruh prije rezanja. Poslužite s malo maslaca i dodacima po želji. Dobar tek!

