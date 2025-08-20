Galerija 3 3 3 3 U četvrtak, 21. kolovoza, počinje 12. izdanje Star Film Festa, koje će kroz tri dana okupiti filmaše i filmske entuzijaste u gradu Sisku. Ovogodišnje izdanje posvećeno je pokretu – kao temelju filmske umjetnosti, ali i kao metafori stalne promjene i napretka kroz koje festival prolazi od svojih početaka. Svaki kadar, svaki rez i svaki pogled nose energiju pokreta, a upravo njemu Star Film Fest ove godine daje posebno značenje.

32 kratka filma i 6 hrvatskih premijera

Selektorice festivala Iva Rosandić, Martina Mladenović i Anja Kavić izabrale su 32 kratka filma između čak 1281 prijave iz cijelog svijeta. Publiku očekuje i 6 hrvatskih premijera, među kojima su: animirani film Stardust and camp australskog redatelja Jaydena Van Wina, eksperimentalni filmovi Sister (BiH), Doctor Comes in on Thursdays (Srbija), Layers: Film (Brazil), Voices of the mountains (Tadžikistan) te argentinski film Terpeniev Manuela Del Médicea.

Program u pokretu potpuno posvećen filmu

Festival u četvrtak, 21. kolovoza na Šetalištu Vladimira Nazora otvara izložba “The Inner Face” sisačke umjetnice Ivane Svjetličić uz filmsku glazbu Dua Sanjam & Petrinjskog puhačkog kvarteta nakon kojeg slijedi omaž za pokojnog hrvatskog kazališnog, televizijskog i filmskog glumaca Duška Valentića u sklopu kojeg će se održati i premijerna projekcija kratkog igranog filma Samoća redatelja Bobbya Boška Grubića i scenarista Mire Gavrana koji je ujedno Valentićev zadnji nastup. Slijedi i samo službeno otvaranje festivala kao i prva natjecateljska projekcija te glazbeni program koji će upotpuniti violinski techno live looping nastup SVEBOR.

Drugi dan, petak, 22. kolovoza početi će programom za najmlađe uz inkluzivnu projekciju dostupnu gluhim i nagluhim osobama, filma Ježeva kuća u Kazalištu 21 koja je organizirana u suradnji s inicijativom Film svima. U popodnevnim satima na 12. Star Film Festu imati ćete priliku sudjelovati na masterclass predavanju poznatog hrvatskog glumca Gorana Grgića za koji je potrebno najaviti dolazak ispunjavanjem online prijavnice, a dan se nastavlja na istoj lokaciji uz drugu, treću i četvrtu natjecateljsku projekciju. Sve natjecateljske filmove posjetitelji će također moći pogledati i kroz VR naočale. Na velikom platnu slijedi projekcija ovogodišnjeg domaćeg kino-hita, dokumentarnog filma Fiume o morte! redatelja Igora Bezinovića, također organiziran u suradnji s udrugom Film svima - projekcija je inkluzivna odnosno dostupna gluhim i nagluhim osobama, dok će se za večernje druženje i opuštenu atmosferu oko Kazališta 21 pobrinuti će se DJ Mario Kovač.

Zadnji dan Star Film Festa, subota, 23. kolovoza počinje u Kazalištu 21 pod pokroviteljstvom INA-e, s dječjom projekcijom animiranog filma Poplava koji je premijerno prikazan u programu “Izvjestan pogled” Filmskog festivala u Cannesu te je od strane kritičara IndieWirea odmah proglašena jednim od "najznačajnijih animiranih filmova o prirodi još od Bambija". U isto vrijeme održati će panel rasprava na temu pokreta u filmu, pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije za koju je također potrebno najaviti dolazak ispunjavanjem online prijavnice, koju će voditi filmska kritičarka i jedna od selektorica Star Film Festa, Iva Rosandić. U 15 sati na istoj lokaciji imati ćete priliku upoznati i popričati s mladim filmašima natjecateljskog programa na Malim filmskim razgovorima koje će voditi Lucija Ćeškić nakon čega će se održati zadnja natjecateljska projekcija i tradicionalni filmski kviz organiziran u suradnji s Kvizopijom - prvim sisačkim pub kvizom za kojeg je generalni sponzor SFF-a INA osigurala zvjezdane nagrade. Festival svečano zatvaramo u 20 sati uz proglašenje pobjednika, dodjelu nagradu te glazbeni program DJ-a Saše Tadića.

Star Film Fest već 12 godina čini Sisak središtem filmskih zbivanja i kreativnih susreta. Festival nastavlja razvijati inkluzivne i edukativne programe, pružajući priliku svim generacijama da dožive film na novi način, stoga organizatori pozivaju publiku: "Pokreni se i pridruži nam se u još jednom filmskom krugu oko zvijezda!"

Palačinka Fest se vraća: Počinje drugo izdanje najzabavnijeg festivala u gradu! +4