Prije desetak dana objavili smo na punkuferu tekst o Vrboskoj na Hvaru. Istaknuli smo da najmanji gradić na sunčanom Hvaru svoj prepoznatljivi izgled duguje otočiću u sredini uvale, zbog čega se često naziva "Malom Venecijom".



Iako Hvarani s ponosom nazivaju Vrbosku Malom Venecijom, a turistička zajednica općine Jelse na svojim službenim stranicama ističe kako je gradić dobio taj nadimak zbog svojih malih mostova, neki su se uvrijedili tom tvrdnjom.



Vranjic kod Splita je poznat ka mala Venecija i čak ima restoran sa tim imenom sve ostalo su netočne informacije koje često čujemo sa ove stranice, napisao je jedan dobronamjeran pratitelj u komentarima na našim društvenim mrežama.

Vrbosku na Hvaru nazivaju Malom Venecijom (Foto: Shutterstock)

Da je Vranjic hrvatska Mala Venecija složila se nekolicina čitatelja u komentarima, pa čak i onaj pojedinac koji je morao ispraviti da ovo naselje: Nije kod Splita već je dio Solina.

Vranjic je poluotok i istoimeno naselje u sastavu grada Solina i uistinu se naziva Malom Venecijom. Ima čak i tradicionalnu manifestaciju pod imenom Večer male Venecije, a koja se tijekom srpnja održava na rivi u Vranjicu.



Ali nije jedini koji si je prisvojio ovu titulu.



Na službenim stranicama Gradskog muzeja Virovitice stoji: Jeste li znali da je grad Virovitica u prošlosti nosio nadimak Mala Venecija? Razlog leži u činjenici da je u samom središtu grada bilo čak 16 mostova.

Trogir nekad nazivaju hrvatskom Venecijom (Foto: Shutterstock)

Proguglate li malo internetom otkrit ćete da portali u Dalmaciji tvrde da se Trogir oduvijek nazivao malom Venecijom – prvenstveno zbog očuvane povijesne jezgre s uskim ulicama i mostovima te zbog bogate kulturne baštine.



Iako nema kanale ni gondole, i Rovinj se često naziva hrvatskom Venecijom ili Malom Venecijom zbog arhitekture u venecijanskom stilu, uskih vijugavih ulica i povijesnih veza s Mletačkom Republikom.



Titulu Male Venecije svojataju i mještani Šarić Struge u sastavu grada Ploča.

Možemo li svi biti u pravu? Dajte svoj sud u našoj anketi, a s nama podijelite mišljenje o hrvatskoj Maloj Veneciji u komentarima na kraju teksta.

