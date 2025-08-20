Oko 3500 eura, ili 600 tisuća jena stajao je par manga iz prefekture Miyazaki, koji se prije dvije godine prodao na japanskoj dražbi. Poznat po svojoj vrhunskoj kvaliteti i iznimnom okusu, to se sočno voće često naziva jaje sunca, zbog svoje posebne boje i savršene kore bez mrlja.

Miyazaki mango stvar je prestiža i predmet želje bogataša, a iako na dražbama može dostići lude cifre, u ekskluzivnim trgovinama se nađe po prijateljskim cijenama od 30 eura.

Zašto je tako skup?

Jaje sunca se bere svake godine u prefekturi Miyazaki između travnja i kolovoza. Za razliku od žutog manga, uobičajenog u jugoistočnoj Aziji, Miyazaki mango ima crvenu koru nalik jabuci. Kako bi postao simbol prestiža, voće se uzgaja posebnim poljoprivrednim tehnikama i prolazi stroge mjere kvalitete.

Najskuplji mango na svijetu nema dugačku tradiciju. Povijest uzgoja manga u Miyazakiju relativno je nova - započela je tek 1980-ih. Taj je kraj nadaleko poznat po proizvodnji voća, zahvaljujući blagoj klimi, obilju sunčeve svjetlosti i idealnoj količini padalina, što ga čini savršenim za uzgoj kumkvata, ličija i - manga.

Kako se proizvodi?

Proces uzgoja započinje pažljivim odabirom mladica, koje se sade u hranjivo tlo i stavljaju u staklenike radi zaštite od lošeg vremena i štetočina. Poljoprivrednici nerijetko unajmljuju pčele za oprašivanje, kako bi plodovi bili što veći.

Uspješan uzgoj zahtijeva i druge uvjete – stabilnu temperaturu u stakleniku, obilje ventilacije te optimalnu vlagu. Svaki mango mora dobiti pravu količinu sunčeve svjetlosti kako bi razvio crvenu boju i slatki okus, a drveće se redovito orezuje, gnoji i zalijeva. Nakon berbe plodovi se pažljivo pakiraju i prevoze na tržište, uz stroge mjere kontrole kvalitete.

Detalji, detalji...

U cijelom procesu upravo je pažnja prema detaljima ključ stvaranja najboljeg Miyazaki manga koji ima iznimno kremastu teksturu, mirisnu aromu i izuzetno sočnu pulpu.

Visoka razina šećera daje pak nevjerojatno sladak i bogat okus. Iako svi prolaze stroge kontrole, samo najbolji primjerci dobivaju titulu taiyo no tamago (jaje sunca) i svake se godine u travnju prodaju na aukciji u veleprodajnoj tržnici Miyazakija. Ovi izuzetni plodovi često se kupuju kao pokloni i dio su japanske luksuzne kulture darivanja voća kolegama, šefovima, klijentima, prijateljima i obitelji.

Običaj darivanja voća potječe iz šintoističkih i budističkih praksi koje nalažu prinošenje darova, kako na kućne oltare (butsudan), tako i bogovima na festivalima. Zbog velike potražnje i ograničene dostupnosti, jaje sunca je teško nabaviti izvan Japana, a troškovi dostave, carine i porezi dodatno povisuju cijenu.

