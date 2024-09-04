Galerija 4 4 4 4

Jedan od putopisaca kojeg vjerno pratimo i koji nas redovito oduševljava zanimljivim sadržajima, Robert Dacešin, ne tako davno javio se iz Alžira - odlične destinacije za one koji traže povoljna mjesta koja nude pregršt sadržaja, bez previše turista. Tako, primjerice, ondje možete popiti jednu od najjeftinijih kava na svijetu – platit ćete je oko 30 centi i pritom uživati u pogledu na džamiju stariju od tisuću godina.

"Istina da je Afrika kontinent koji sam najmanje obilazio te da sam na njemu do sada obišao svega oko deset zemalja, no utiska sam da mi je glavni grad Alžira - Alžir, najbolji grad u kojem sam bio. Sa svojih 2,5 milijuna stanovnika ovaj grad vam pruža mogućnost da doživite istinsku egzotiku, bogatu povijest, upoznate srdačne ljude te da okusite jedno pravo putničko iskustvo po vjerojatno nikada nižim cijenama.

Jugoistočna Azija sinonim je za jeftina putovanja, ali mišljenja sam da je Alžir uz Iran možda najjeftinije mjesto gdje sam bio u posljednje vrijeme. Počevši od toga da ćete ručak plaćati 3 do 4 eura, kavu ili čaj piti za 0,30 eura, voziti se desecima kilometara taksijem za 2 do 3 eura te usto ulaziti besplatno na gotovo svaku atrakciju koju taj grad nudi, a vjerujte da ih nudi itekako mnogo.

Iako ni meni ova destinacija, da budem iskren, nikada nije bila na nekoj bucket listi, sada kada sam ovdje, mogu slobodno reći da Alžir ima jedan od boljih omjera cijene i kvalitete za putovanja gdje sam do sada bio", opisuje Dacešin i dodaje:

"Ako je Alžir zemlja u kojoj se dosta može osjetiti utjecaj Francuske, počevši od arhitekture, hrane, pa sve do jezika, koji je ovdje čak dominantniji nego arapski, koji je službeni jezik, rekao bih da je Oran bez dileme 'najfrancuskiji' grad u zemlji. S nadimkom Pariz Afrike ovo je mjesto gdje se na neki neobičan način spajaju francuska arhitektura s primjesama orijentalnog stila, a gdje to opet izgleda nekako zaista šarmantno i lijepo.

U gradu danas žive oko dva milijuna stanovnika, a ono što je upečatljivo ovdje je veliki broj impozantnih katedrala koja ćete vidjeti širom grada. Pored njih, tu je i prekrasna tvrđava Santa Cruz, do koje ćete doći žičarom po cijeni manjoj od eura, a s koje ćete imati jedan od najboljih pogleda na grad. Preporuka da posjetite i Grand Post, Palais de la Culture, stari dio grada poznatiji kao Kazba, nekoliko prelijepih džamija te još nekoliko više nego impresivnih objekata s poviješću bogatom nekoliko vjekova.

A ono što je najbolje od svega je to što uopće nema turista. Naime, ne pamtim da sam u skorije vrijeme bio u zemlji koja nudi toliko povijesti, a koju gotovo nitko ne posjećuje te u ovih pet dana, koliko smo već ovdje, ne znam jesam li vidio jednog stranca.

Stoga, ako razmišljate o nekoj divljoj i egzotičnoj destinaciji koju nije zahvatio ni gram masovnog turizma, ovo može biti super opcija", objavio je Dacešin na društvenim mrežama, a pratiti ga možete i na YouTubeu.

