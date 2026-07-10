Nakon četverogodišnje pauze, Vinartov Vinski grad ponovno stiže u Rijeku. Od 9. do 18. srpnja prostor kod Konta, uz most pokraj Hotela Continental, ponovno će postati središte vinskih, gastronomskih i glazbenih događanja. Posjetitelje očekuje 19 izlagača s bogatom ponudom vina, čije cijene počinju od 9 eura. Među izlagačima su Rossi, Astoria & Spritz, Place To Beer by Erdinger, Vina Matić, Cocktails by Vinart, Vina svijeta, Cattunar, Pavlomir, Benvenuti, Štampar, Tikveš, Valenta, Kvarner Wines, Deklić, Istrian Quality i Fakin.

Uz vinsku ponudu, posjetitelji će moći uživati i u gastro zoni u kojoj će svoje specijalitete predstaviti Delicije Matić, Mrav Burger i President sirevi. Vinski grad bit će otvoren od nedjelje do četvrtka od 19 do 24 sata, dok će petkom i subotom raditi od 19 do 1 sat, uz DJ program tijekom vikenda.

Vinski grad (Foto: Domagoj Miletic 2020.)

Na ulazu je potrebno unajmiti staklenu vinsku čašu uz povratnu kauciju od 5 eura, koja se plaća isključivo gotovinom. Čaša se može koristiti tijekom cijele večeri za degustaciju vina i koktela, a po završetku događanja, uz povrat neoštećene čaše, vraća se i uplaćena kaucija. Na svim vinskim i gastro kućicama plaćanje je moguće isključivo karticama.

Ulaz na manifestaciju je besplatan. Organizatori ističu kako je Vinski grad namijenjen svima koji žele uživati u opuštenoj atmosferi uz rijeku, kvalitetnim vinima, gastronomskoj ponudi i ljetnim večerima u središtu Rijeke.

Novi vinski hotel: "Ovakvu priču mi do sada u Zagorju nismo imali" +7